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Эксперт поведал, с какими продуктами сочетается творог, а с какими его лучше не есть

22 июня 2021, 18:27

Творог сочетается с любыми продуктами. Однако большое количество белка вызывает выраженный инсулиновый ответ.

Творог
С какими продуктами сочетается творог / Pixabay

Специалист по снижению веса клиники "Борменталь" в Челябинске поведал, с какими продуктами есть творог полезно, а с какими наоборот очень вредно, пишет РИА Новости.

"Творог сочетается с любыми продуктами. Однако большое количество белка вызывает выраженный инсулиновый ответ (инсулин — гормон, который регулирует метаболизм углеводов — прим. ред.). Это означает, что организм усваивает питательные вещества быстрее. Добавление жира к белку инсулиновый ответ снижает (поэтому творог с жирностью 9% или творог со сметаной полезнее, чем обезжиренный — прим. ред.). Тем, у кого есть проблемы с повышенным уровнем сахара, не следует сочетать творог с простыми углеводами: например, вареньем, медом, переспелыми бананами", — говорит Павел Исанбаев.

По словам специалиста, лучше добавить в творог зелень, болгарский перец или выбирать творог с более высокой жирностью — хотя бы 5%.

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Еще один здоровый вариант — съесть перед творогом порцию овощей — в виде капусты или зелени: клетчатка снизит инсулиновый ответ.

Ранее сообщалось, полностью отказаться от черешни нужно диабетикам, а также людям с преддиабетом, повышенным сахаром в крови. Также нельзя есть ярко окрашенную ягоду аллергикам.

Употребление большого количества черешни за раз (более 300-400 грамм) может привести к вздутию живота, газообразованию, диарее.

здоровье продукты питания творог
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