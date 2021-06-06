Врачи рассказали о коварной опасности черешни

Черешню не следует есть сразу после приема пищи, чтобы избежать газообразования и несварения желудка.
Сезон черешни в Украине под угрозой срыва, из-за нестабильной погоды. Но, несмотря на высокую цену многие балуют себя сочным лакомством, не задумываясь, что кроме витаминной пользы, продукт может быть вредным и даже небезопасным.
Как говорят медики, полностью отказаться от черешни нужно диабетикам, а также людям с преддиабетом, повышенным сахаром в крови.
Также нельзя есть ярко окрашенную ягоду аллергикам.
Употребление большого количества черешни за раз (более 300-400 грамм) может привести к вздутию живота, газообразованию, диарее.
Если вы следите за фигурой, количество ягод стоит ограничить из-за высокого содержания в ней сахара.
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С осторожностью нужно давать черешню маленьким детям. Диетологи говорят, что у детей, особенно в маленьком возрасте, в силу незрелости ферментативной функции поджелудочной железы могут быть высыпания. Добавьте в рацион ребенка несколько ягод и проследите за реакцией организма.
Сколько можно съесть ягод черешни
Черешню не следует есть сразу после приема пищи, чтобы избежать газообразования и несварения желудка. Не стоит есть сразу много черешни, это может привести к диарее.
Покупать черешню специалисты рекомендуют на крупных рынках, где проводится регулярный лабораторный контроль качества ягод.
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При этом самые вкусные и полезные ягоды доступны только в разгар сезона – с конца июня по середину июля. Ранняя черешня менее полезна.
Мыть ягоду лучше холодной водой. А хранить ее нужно в холодильнике в бумажном пакете или пластиковой емкости.
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