Врач рассказала, кому категорически нельзя есть малину / 1zoom.ru

Начинается сезон малины. Но есть ее можно не всем. Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому противопоказана малина, и стоит ли есть ягоду тем, кто худеет.

"Взрослому человеку можно съедать без вреда для здоровья до 400 граммов ягоды в день. Однако лучше отказаться от малины в случае обострения болезней желудочно-кишечного тракта — гастрита и язвы — или проблем с почками: ягода может их излишне нагружать, поскольку является мочегонной", — сказала Ольга Кораблева в комментарии РИА Новости.

Эксперт отметила, что малина — сильный аллерген: ее не рекомендуют употреблять в больших количествах тем, у кого присутствует аллергия на другую ягоду, например, клубнику.

Также диетолог подчеркнула, что малина повышает аппетит.

"Если вы решили снизить калорийность дневного рациона, то временно исключите ягоду из рациона, либо употребляйте малину с йогуртом или мягким творогом", — посоветовала диетолог.

Читайте такжеВрачи поведали, кому нельзя есть помидоры и спасают ли они от ракаРанее сообщалось, полностью отказаться от черешни нужно диабетикам, а также людям с преддиабетом, повышенным сахаром в крови. Также нельзя есть ярко окрашенную ягоду аллергикам.

Употребление большого количества черешни за раз (более 300-400 грамм) может привести к вздутию живота, газообразованию, диарее.