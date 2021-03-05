Эксперт раскрыл уникальный метод, как быстро заснуть без снотворного

Заснуть поможет специальная дыхательная гимнастика / Pixabay

Специалист из Университета Аризоны Эндрю Вейл поделился уникальным методом, как быстро заснуть без снотворного, если не хочешь спать.

Эксперт утверждает, что поможет специальная дыхательная гимнастика. Для нее не требуется какой-либо дополнительной подготовки или особых навыков. Все, что необходимо, почувствовать ритм своего дыхания. Об этом пишет MedicalNewsToday.

Как быстро заснуть - уникальный метод

Вейл посоветовал в течении четырех секунд медленно вдыхать через нос, затем на семь секунд задерживать дыхание и следующие восемь секунд плавно выдыхать. Дыхательную гимнастику нужно делать, пока не уснешь.

Для улучшения эффекта стоит отказаться от кофейных напитков за несколько часов до сна, а также желательно хорошо проветрить комнату. Кроме того, простой метод может пригодиться не только для сна, но и отлично подойдет для снятия стресса.

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Напомним: