Эксперты назвали три необычных признака начинающейся деменции

Эксперты назвали три необычных признаков начинающейся деменции / Scott / Flickr

В определенных случаях состояние мозга влияет на поведение молодых людей, можно отследить некоторые необычные симптомы. Об этом пишет портал Daily Express со ссылкой на новые исследования ученых.

Так как деменция может поражать людей в возрасте 40, 50 и 60 лет (ранняя болезнь Альцгеймера), ее следует попробовать выявить на ранних стадиях.

Британская благотворительная организация по исследованию болезни Альцгеймера (Alzheimer's Research UK) предупредила, что симптомы деменции трудно распознать и близким больного, и врачам. Но есть несколько признаков, которые говорят о влиянии на работу мозга аномальных белков.

Во-первых, человек, страдающий деменцией, может столкнуться с ухудшением зрения, иметь проблемы с оценкой расстояния, скорости движения предметов, могут возникнуть проблемы с распознаванием объектов. Во-вторых, может развиться афазия (полная или частичная утрата речи), сложности с поиском правильных слов, чтобы выразить мысль. В-третьих, может произойти изменение личности и поведения. Это может быть незаметным сначала, но люди с заболеванием мозга могут стать подавленными, раздражительными, менее уверенными в себе, проявлять меньше интереса к занятиям, которые они когда-то любили.

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Напомним, ранее новое исследование показало, что регулярное употребление белого риса напрямую связано с повышением уровня сахара в крови.

Оказалось, что употребление белого риса значительно увеличивает риск развития сахарного диабета ‒ поскольку в процессе измельчения и полировки риса пропадает значительная часть питательных веществ (в первую очередь витамин B).