Эксперты перечислили семь признаков "алкогольного Альцгеймера"

Эксперты перечислили пять признаков "алкогольного Альцгеймера"/ УНИАН

Слабоумие, вызванное чрезмерным или хроническим употреблением алкоголя, поражает людей в возрасте от 40 до 50 лет. Врачи благотворительной организации Alzheimer's Society назвали несколько признаков ухудшения состояния мозга у людей, которые употребляют спиртное, сообщает портал Daily Express.

В отличие от болезни Альцгеймера, недоумкуватість, связанное с алкоголем, с течением времени может перестать прогрессировать. Если человек с алкогольной деменцией перестанет употреблять алкоголь, возможно частичное или полное восстановление. Один из первых признаков того, что алкоголь вредит мозгу, проявляется в том, что человеку трудно сосредоточиться на задаче, не отвлекаясь. Второй признак — трудности с решением проблем, планированием и организацией. Третий — проявляется в сложностях с постановкой целей, суждениями и способностью принимать решения.

Четвертый признак можно выявить по нехватке мотивации для выполнения действий. В том числе таких важных, как еда и питье. Пятый признак повреждения мозга, вызванного алкоголем, в том, что человек меньше понимает, как думают или чувствуют другие люди, чаще испытывает эмоциональную нестабильность, вспышки раздражительности или безучастного поведения.

Шестой признак — проблемы с памятью: от неспособности принять новую информацию до быстрого забывания деталей разговора. Седьмой — нестабильность настроения, которое может колебаться между апатией, депрессией или раздражительностью.

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Напомним, ранее новое исследование показало, что регулярное употребление белого риса напрямую связано с повышением уровня сахара в крови.

Оказалось, что употребление белого риса значительно увеличивает риск развития сахарного диабета ‒ поскольку в процессе измельчения и полировки риса пропадает значительная часть питательных веществ (в первую очередь витамин B).