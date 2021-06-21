УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Эксперты перечислили семь признаков "алкогольного Альцгеймера"

21 июня 2021, 03:50
Прослушать новость
Остановить

В отличие от обычной болезни Альцгеймера, говорят ученые, слабоумие, связанное с алкоголем, с течением времени может перестать прогрессировать.

Вино
Эксперты перечислили пять признаков "алкогольного Альцгеймера"/ УНИАН

Слабоумие, вызванное чрезмерным или хроническим употреблением алкоголя, поражает людей в возрасте от 40 до 50 лет. Врачи благотворительной организации Alzheimer's Society назвали несколько признаков ухудшения состояния мозга у людей, которые употребляют спиртное, сообщает портал Daily Express.

В отличие от болезни Альцгеймера, недоумкуватість, связанное с алкоголем, с течением времени может перестать прогрессировать. Если человек с алкогольной деменцией перестанет употреблять алкоголь, возможно частичное или полное восстановление. Один из первых признаков того, что алкоголь вредит мозгу, проявляется в том, что человеку трудно сосредоточиться на задаче, не отвлекаясь. Второй признак — трудности с решением проблем, планированием и организацией. Третий — проявляется в сложностях с постановкой целей, суждениями и способностью принимать решения.

Четвертый признак можно выявить по нехватке мотивации для выполнения действий. В том числе таких важных, как еда и питье. Пятый признак повреждения мозга, вызванного алкоголем, в том, что человек меньше понимает, как думают или чувствуют другие люди, чаще испытывает эмоциональную нестабильность, вспышки раздражительности или безучастного поведения.

Шестой признак — проблемы с памятью: от неспособности принять новую информацию до быстрого забывания деталей разговора. Седьмой — нестабильность настроения, которое может колебаться между апатией, депрессией или раздражительностью.

Читайте такжеСимптомы деменции: две проблемы с деньгами, указывающие на то, что вы, возможно, на ранних стадиях

Напомним, ранее новое исследование показало, что регулярное употребление белого риса напрямую связано с повышением уровня сахара в крови.

Оказалось, что употребление белого риса значительно увеличивает риск развития сахарного диабета ‒ поскольку в процессе измельчения и полировки риса пропадает значительная часть питательных веществ (в первую очередь витамин B).

спиртные напитки болезнь Альцгеймера
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперты перечислили семь признаков "алкогольного Альцгеймера"». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врачи поведали, кому нельзя есть помидоры и спасают ли они от ракаВрачи поведали, кому нельзя есть помидоры и спасают ли они от рака Магнитная буря вышла на пик опасности: как пережитьМагнитная буря вышла на пик опасности: как пережить Как остановить зуд от укусов насекомых: четыре быстрых домашних средстваКак остановить зуд от укусов насекомых: четыре быстрых домашних средства Украина стала главной преградой на пути нового "железного занавеса"Украина стала главной преградой на пути нового "железного занавеса" В моду на лето 2021 вернулись чрезвычайно удобные джинсы в стиле 80-х, которые подходят всемВ моду на лето 2021 вернулись чрезвычайно удобные джинсы в стиле 80-х, которые подходят всем

Последние новости

03:50

Эксперты перечислили семь признаков "алкогольного Альцгеймера"

03:02

Жуткая жара и много бурь: синоптики сделали прогноз погоды в Украине на июль и август Видео

02:13

Гороскоп на завтра 22 июня 2021 всех знаков Зодиака: защитный купол и любовные перемены Видео

01:37

Можно ли похудеть с помощью горячих ванн - ответ диетолога

01:14

У Байдена поставили жесткий ультиматум Китаю: Пекину грозит мировая изоляция из-за COVID-19 Видео

Реклама
00:51

Черная плесень ворвалась еще в одну страну: грибок-убийца атаковал женщину, которая болела COVID-19 Видео

00:30

"Каких реформ вы еще хотите?" Украина резко обратилась к НАТО и объявила о требовании Видео

00:19

Гороскоп на сегодня 21 июня 2021 всех знаков Зодиака: особенный человек и мощное чувство Видео

20 июня, воскресенье
23:35

Сорванные куски асфальта, подтопленные хаты и реки на улицах: что натворили ливни на Буковине Видео

23:06

Слава Каминская рассказала о жизненности нового клипа и раскрыла "сговор" с экс-чиновником Нафтогаза Видео

22:57

"Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов Видео

22:56

Настя Каменских призналась, кто ей предлагал интим за большие деньги

22:23

Жара как в Африке: украинцев предупредили о "сюрпризах" погоды

22:11

Итоги встречи Байдена и Путина: в России обратились к США Видео

22:04

Что старит женщину: "ловушки" в макияже и прическах, которых нужно избегать Видео

21:53

У Путина пригрозили "ответом" в случае новых санкций США Видео

21:20

В моду на лето 2021 вернулись чрезвычайно удобные джинсы в стиле 80-х, которые подходят всем Фото Видео

21:15

На Тернопольщине супруг убил жену, а после подорвал себя

21:14

В США объявили о заморозке помощи Украине на 100$ миллионов и сделали предупреждение России Видео

20:34

Кроссовер Dead by Daylight с Resident Evil лидирует в чарте продаж Steam Видео

Реклама
20:31

На США обрушился мощный шторм: много жертв, ребенка раздавило деревом

20:05

Кулеба озвучил главное условие применения турецких беспилотников на Донбассе Видео

19:45

Кравчук обвинил Францию и Германию в страхе перед РФ и сделал заявление о США в диалоге по Донбассу Видео

19:35

В Артеке обнаружили коронавирус, но оккупанты его не закрывают

19:35

Ремастер Bloodborne для ПК и PS5 реален и выйдет уже в этом году – СМИ Видео

19:15

Летнее солнцестояние 2021: что нужно сделать женщине для любви и удачи Видео

19:02

Вера Брежнева и Меладзе спели про "страдания" и разгуливали по Киеву

18:50

Потоп в Черновицкой области: десятки сел оказались в воде из-за резкого ливня Видео

18:30

В Германии на свалке нашли две старинных картины

18:15

Почему все важное происходит в связи с нами, но без нас мнение

17:59

Простое название Wi-Fi-сети "ломает" беспроводную связь на Айфоне: вот чего не надо делать

17:54

Новый удар по СП-2 и ответка за Навального: у Байдена после встречи с Путиным объявили о санкциях Видео

17:39

Грозит сегодня: Киев и область предупредили об опасной погоде Видео

16:55

В Киеве на Левобережье бомж изнасиловал щенка Видео

16:51

В Днепре спасли ребенка, упавшего в канализационный колодец Видео

16:47

Игроки массово возвращаются в Battlefield 4 после показа Battlefield 2042 Видео

16:02

Ароматная и вкусная молода картошка в духовке – рецепт Видео

15:41

На границе с Румынией перед матчем в Бухаресте застряли сотни авто с фанатами сборной

15:14

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко признан одним из лучших игроков Евро-2020

14:50

В Харькове помощник народного депутата выстрелил человеку в ногу Видео

Реклама
14:31

Трагически погибла 21-летняя украинская рекордсменка Екатерина Долган

14:24

Инсайдер намекнул на скорый анонс новой игры во вселенной Dead Space Видео

13:47

В польском селе произошел масштабный пожар, более сотни человек потеряли жилье Видео

13:35

В PUBG впервые за 4 года добавят полноразмерную карту: чего ожидать игрокам Видео

13:13

"Не понимаем, о какой коррупции говорит Байден": в Слуге народа оконфузились с заявлением Видео

12:43

Бесплатный эксклюзив YouTube на Android стал доступен за деньги на iPhone и iPad Видео

12:21

Троица 2021: красивые поздравления - стихи, смс, проза и живые открытки

12:17

Гороскоп на 20 июня 2021 всех знаков Зодиака: резкий уход удачи и возрастание любви Видео

11:49

Ребенок буквально взлетел в воздух: в Ивано-Франковске "обкуренный" водитель сбил 5-летнего мальчика

11:28

Вся в крови и со сломанной ногой: блогерша после ДТП сразу записала видео для подписчиков Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять