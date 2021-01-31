Февраль начинается с мощного геомагнитного удара – как спастись

Геомагнитная буря начнется уже сегодня – вечером 30 января – и продлится 3 дня. Ее влияние на человека – это в первую очередь головная боль и упадок сил.
Февраль сразу начинается с геомагнитной атаки на сосуды человека. Первая магнитная буря февраля 2021 начнется уже сегодня – вечером 30 января – и продлится 3 дня. Календарь магнитных бурь на февраль 2021 вообще обещает нам неспокойный месяц.
Как показывают сервисы Магнитные бури (Лебедев) и Гисметео, геомагнитное возмущение начнется около 23:00 по Киеву в воскресенье. Но пик бури придется на начало следующей недели.
Магнитная буря 1 февраля 2021 оценивается в три балла. В первую очередь она повлияет на психическое самочувствие (вероятны депрессивные настроения и вспышки агрессии). Это в свою очередь скажется на качестве сна и общем самочувствии.
Магнитная буря 2 февраля 2021 тоже будет трехбалльной. Она принесет с собой скачки артериального давления – а те повлекут за собой головные боли и упадок сил. Также возможны приступы одышки, тахикардии и ломота в суставах.
Поэтому к утру среды метеозависимые люди будут чувствовать себя вымотанными и издерганными.
Как подготовиться к магнитным бурям
Воскресенье стоит провести спокойно, без излишних физических нагрузок и выяснения отношений.
С утра стоит принять контрастный душ и сделать зарядку. Днем прогуляться на свежем воздухе (не менее часа). А вечером вовремя лечь спать.
Для рациона лучше выбирать легкие овощные и рыбные блюда, в качестве десерта – фруктовый салат, вместо кофе – выпить травяного чая или узвар.
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Что нельзя делать во время магнитных бурь
Во время магнитных бурь противопоказаны:
- крепкий алкоголь (можно выпить не более одного бокала натурального красного вина – если здоровье позволяет);
- кофеин,
- курение;
- стрессы.
Лучше не заниматься работой, которая требует повышенного внимания и сосредоточенности. Также стоит ограничить поездки за рулем автомобиля.
Как защититься от негативного влияния магнитной бури
Пережить магнитную бурю с минимальными последствиями для организма поможет полноценный сон, умеренные (!) физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе и здоровое питание (в том числе нужно пить больше воды).
Какие таблетки принимать при магнитных бурях
Если того требует самочувствие, то нужно принять обычный аспирин (150-200 мг).
Иногда допускается комбинация аспирина и плавикса (75 мг) – здесь есть противопоказания: эти препараты в паре способны спровоцировать эрозии желудка – вплоть до язвы желудка, поэтому злоупотреблять ими не стоит.
Можно выпить глицин: эта аминокислота благотворно воздействует на головной мозги и уменьшает повышенную возбудимость.
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