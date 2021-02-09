Хороший завтрак может помочь похудеть и зарядиться энергией, но есть нюанс

Стоит ли вам пропускать завтрак, зависит от ваших целей. / Pixabay

Завтрак часто называют самым важным приемом пищи в течение дня. И есть доказательства того, что завтрак может быть полезен, но его также можно пропустить.

Что еще более важно, вы должны есть цельные продукты, богатые витаминами и питательными веществами, которые будут питать вас в течение дня, независимо от того, начнете ли вы есть утром.

Можно ли пропустить завтрак?

В конце концов, стоит ли вам пропускать завтрак, зависит от ваших целей.

Например, завтрак имеет следующие преимущества:

Потеря веса: одно недавнее небольшое исследование показало, что мужчины сжигали в 2,5 раза больше калорий в течение дня, когда они ели обильный завтрак и небольшой ужин, по сравнению с небольшим завтраком и обильным ужином.

Здоровый вес: исследования японских мужчин и женщин показали, что те, кто пропускал завтрак, чаще набирали вес и страдали ожирением.

Более стабильный уровень сахара в крови: исследование людей с сахарным диабетом 2 типа показало, что у тех, кто пропускал завтрак, уровень HbA1 был выше, а уровень сахара в крови варьировал.

Снижение риска некоторых болезней, таких как болезни сердца: одно крупное обсервационное исследование показало, что люди, которые завтракали, с меньшей вероятностью умирали от сердечно-сосудистых заболеваний в течение 23 лет наблюдения.

Лучшая производительность при выполнении повседневных задач, таких как учеба и работа: исследования показывают, что завтрак дает небольшое преимущество для когнитивных функций, включая память. Например, один обзор показал, что учащиеся, завтракающие, как правило, имеют более высокие оценки и с меньшей вероятностью будут мешать занятиям.

В то время как пропуск завтрака также связан с такими преимуществами, как потеря веса. Другое исследование показало, что пропуск завтрака может снизить общее дневное потребление калорий, что может привести к потере веса.

Некоторые люди также пропускают завтрак как форму периодического голодания. В целом интервальное голодание связано с такими преимуществами, как:

Более низкий риск хронических заболеваний: исследователи обнаружили, что люди, которые практикуют прерывистое голодание, имеют более низкие факторы риска таких заболеваний, как сердечные заболевания и рак.

Лучший контроль уровня сахара в крови: интервальное голодание может помочь улучшить чувствительность к инсулину, особенно у людей с диабетом, чтобы помочь уменьшить всплески сахара в крови.

Как видите, одни исследования показывают, что завтракать важно, а другие говорят об обратном. Вот почему экспертам так сложно однозначно сказать, что завтрак полезен для вашего здоровья.

Также важно отметить, что большинство исследований о завтраке носят наблюдательный характер и не обязательно разделяют причину и следствие.

Таким образом, исследование может выявить, что более здоровые люди обычно завтракают. Но неясно, сделал ли завтрак здоровее этих людей, или завтрак стал обычной привычкой для людей, которые здоровы по другим причинам.

Поэтому, решая, стоит ли пропустить завтрак или съесть его, сосредоточьтесь на своих конкретных потребностях.

"Время вашего дня зависит от расписания и вашего пищеварения. Некоторым людям следует есть раньше, а некоторые могут не чувствовать голода по утрам", - говорит Тауб-Дикс, зарегистрированный диетолог и диетолог и автор книги "Прочтите, прежде чем съесть".

Почему завтрак НЕ является самым важным приемом пищи в день

Что касается веса и общего состояния здоровья, то, что и сколько вы едите, важнее, чем когда вы едите.

"Мое любимое слово - баланс, и это имеет большое значение", - говорит Тауб-Дикс.

Некоторые научные обзоры показали, что исследования, как правило, преувеличивают важность завтрака, и что достоверных данных, показывающих преимущества, весьма ограничено.

Хотя некоторые исследования показали, что завтрак может помочь улучшить умственную и физическую работоспособность по утрам, по сравнению с голоданием, мало доказательств того, что он имеет какое-либо преимущество, если в остальном вы получаете достаточно еды в целом.

Если вы намеренно или по ошибке пропускаете завтрак, важно не забывать есть пищу, богатую питательными веществами, до конца дня, чтобы убедиться, что вы правильно питаете свое тело. Для справки диетологи считают средиземноморскую диету и диету DASH одними из самых здоровых планов питания, которым вы можете следовать.

Для здорового завтрака старайтесь есть необработанную пищу с белком, клетчаткой и полезными жирами.

Тауб-Дикс рекомендует употреблять в пищу комбинацию белков и сложных углеводов, чтобы подпитывать мышцы и мозг, а также полезные жиры, чтобы вы чувствовали себя более удовлетворенными после еды.

Вот некоторые примеры сбалансированных завтраков на основе диеты DASH:

Овсяные хлопья с арахисовым или миндальным маслом и ягодами

Йогурт с фруктами и орехами

Цельнозерновые тосты с яйцами и / или сыром и овощами

Вы также можете найти несколько вариантов завтрака в рамках нашего 7-дневного плана питания по средиземноморской диете, например:

"Так много людей берут кекс или выпечку, но она вас не удовлетворяет, - говорит Тауб Дикс. - К полудню вы можете оказаться снова голодным.

Вместо этого отдавайте предпочтение комплексным углеводам, таким как цельнозерновые, а не очищенным зернам, поскольку они содержат большое количество клетчатки, которую вы перевариваете медленнее, делая ее более насыщенной и важной для здорового биома кишечника.