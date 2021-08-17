Изобретен новый диетный способ борьбы с диабетом - комментарий ученых

Изобретен новый диетный способ борьбы с диабетом / ua.depositphotos.com/

Один из способов удержания диабета в узде ‒ диета с низким содержанием углеводов, которая всего за полгода снижает уровень сахара в крови и улучшает состояние пациентов с избыточным весом или ожирением. Результаты исследования были опубликованы на официальном портале GOV.UK.

Ученые из Научно-консультативного комитета по питанию Великобритании (SACN) проанализировали существующие данные об изменении веса, уровня сахара в крови, жира в крови и использовании лекарств. Люди, соблюдающие низкоуглеводную диету (13-40% от общей потребляемой энергии), в первые три месяца теряли больше веса, чем те, кто придерживался обычного рациона питания (41-55%). Также наблюдалось улучшение таких показателей, как уровень гликированного гемоглобина HbA1c, глюкозы в крови натощак и триацилглицерина в сыворотке крови.

Как пишут авторы доклада, в целом недостаточно доказательств того, что низкоуглеводная диета может быть полезна для людей с диабетом второго типа, но без ожирения. Для взрослых людей с диабетом и ожирением диету можно рекомендовать на срок до шести месяцев для улучшения гликемического контроля и концентрации триацилглицерина.

Кроме того, рацион питания должен включать продукты из цельного зерна или продукты с высоким содержанием клетчатки, разнообразные фрукты и овощи.

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