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Изобретен новый диетный способ борьбы с диабетом - комментарий ученых

17 августа 2021, 04:02

Был проведен, говорят британские ученые, анализ существующих данных об изменении веса, уровня сахара в крови, жира в крови и использовании лекарств.

Похудение
Изобретен новый диетный способ борьбы с диабетом / ua.depositphotos.com/

Один из способов удержания диабета в узде ‒ диета с низким содержанием углеводов, которая всего за полгода снижает уровень сахара в крови и улучшает состояние пациентов с избыточным весом или ожирением. Результаты исследования были опубликованы на официальном портале GOV.UK.

Ученые из Научно-консультативного комитета по питанию Великобритании (SACN) проанализировали существующие данные об изменении веса, уровня сахара в крови, жира в крови и использовании лекарств. Люди, соблюдающие низкоуглеводную диету (13-40% от общей потребляемой энергии), в первые три месяца теряли больше веса, чем те, кто придерживался обычного рациона питания (41-55%). Также наблюдалось улучшение таких показателей, как уровень гликированного гемоглобина HbA1c, глюкозы в крови натощак и триацилглицерина в сыворотке крови.

Как пишут авторы доклада, в целом недостаточно доказательств того, что низкоуглеводная диета может быть полезна для людей с диабетом второго типа, но без ожирения. Для взрослых людей с диабетом и ожирением диету можно рекомендовать на срок до шести месяцев для улучшения гликемического контроля и концентрации триацилглицерина.

Кроме того, рацион питания должен включать продукты из цельного зерна или продукты с высоким содержанием клетчатки, разнообразные фрукты и овощи.

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Напомним, ранее китайские ученые доказали новую связь диабета и коронавируса, а американские исследователи нашли новый признак распространенного типа диабета

Кардиолог Александр Мясников заявил - когда у человека есть склонность к диабету либо уже наблюдается преддиабетное состояние, то помочь организму может употребление трех напитков.

здоровье диабет сахарный диабет
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