Медики рассказали, как определить опасное повышение уровня сахара в крови / УНИАН

Диабетическая хироартропатия (синдром "жесткой руки") довольно часто возникнает из-за недостаточного контроля уровня сахара в крови. Об этом пишет британское издание Daily Express со ссылкой на новое исследование.

По словам медиков, диабетический синдром жесткой руки — это кожное заболевание, характеризующееся ограниченной подвижностью суставов рук и пальцев.

В материале отмечается, что при заболевании скованность в пальцах сначала возникает в мизинце, но со временем может распространиться на всю руку. Кожа, как подчеркивают медики, может ощущаться как утолщенная или даже восковая.

Чтобы выявить болезнь, следует свести ладони вместе. При наличии синдрома пальцы рук не соприкоснутся. И в таком случае человеку нужно сразу обращаться к врачу.

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