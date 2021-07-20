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Медики рассказали, как определить опасное повышение уровня сахара в крови

20 июля 2021, 01:39

Есть один более-менее достоверный симптом, говорят врачи, который сигнализирует о том, что в организме человека резко подскочил уровень сахара в крови.

Сахарный диабет
Медики рассказали, как определить опасное повышение уровня сахара в крови / УНИАН

Диабетическая хироартропатия (синдром "жесткой руки") довольно часто возникнает из-за недостаточного контроля уровня сахара в крови. Об этом пишет британское издание Daily Express со ссылкой на новое исследование.

По словам медиков, диабетический синдром жесткой руки — это кожное заболевание, характеризующееся ограниченной подвижностью суставов рук и пальцев.

В материале отмечается, что при заболевании скованность в пальцах сначала возникает в мизинце, но со временем может распространиться на всю руку. Кожа, как подчеркивают медики, может ощущаться как утолщенная или даже восковая.

Чтобы выявить болезнь, следует свести ладони вместе. При наличии синдрома пальцы рук не соприкоснутся. И в таком случае человеку нужно сразу обращаться к врачу.

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Напомним, ранее китайские ученые доказали новую связь диабета и коронавируса, а американские исследователи нашли новый признак распространенного типа диабета

Кардиолог Александр Мясников заявил - когда у человека есть склонность к диабету либо уже наблюдается преддиабетное состояние, то помочь организму может употребление трех напитков.

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