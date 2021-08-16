Как холестерин "хороший" , а какой - "плохой": ответ диетолога / ua.depositphotos.com

Холестерин не обязательно всегда "плохой", он бывает и "хорошим". Об этом заявила клинический биохимик Наталья Суслова.

"Без холестерина наша жизнь невозможна. Нервная система на 80% состоит из жиров, и 50% ‒ холестерин. Именно он дает надежную защиту для нервной системы. Благодаря холестерину у нас развито мышление, мы помним, что с нами было несколько лет назад, и узнаем себя в зеркале. Он нам нужен для функционирования всех органов и систем. Однако нарушение обмена холестерина ведет к серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям, поэтому нужно сдавать липидограмму и контролировать уровень липидов (жиров) в крови", ‒ сказала она.

Иванюк перечисляет, какие люди склонны к нарушению обмена холестерина:

люди с лишним весом;

люди с нормальным весом, но с увеличенными объемами в области талии;

сторонники различных диет;

генетически предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Иванюк утверждает, что исключительно с помощью самого правильного питания нормализовать холестерин невозможно. Для нормализации нужны:

здоровый сон;

нормализация работы желудочно-кишечного тракта;

стрессоустойчивость (гормоны стресса токсичны для организма);

отказ от алкоголя и курения.

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