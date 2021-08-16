Как холестерин "хороший", а какой - "плохой": ответ диетолога

Есть четко определенный список людей, которые склонны к нарушению обмена холестерина, говорит известный специалист и клинический биохимик Наталья Суслова.
Холестерин не обязательно всегда "плохой", он бывает и "хорошим". Об этом заявила клинический биохимик Наталья Суслова.
"Без холестерина наша жизнь невозможна. Нервная система на 80% состоит из жиров, и 50% ‒ холестерин. Именно он дает надежную защиту для нервной системы. Благодаря холестерину у нас развито мышление, мы помним, что с нами было несколько лет назад, и узнаем себя в зеркале. Он нам нужен для функционирования всех органов и систем. Однако нарушение обмена холестерина ведет к серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям, поэтому нужно сдавать липидограмму и контролировать уровень липидов (жиров) в крови", ‒ сказала она.
Иванюк перечисляет, какие люди склонны к нарушению обмена холестерина:
- люди с лишним весом;
- люди с нормальным весом, но с увеличенными объемами в области талии;
- сторонники различных диет;
- генетически предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Иванюк утверждает, что исключительно с помощью самого правильного питания нормализовать холестерин невозможно. Для нормализации нужны:
- здоровый сон;
- нормализация работы желудочно-кишечного тракта;
- стрессоустойчивость (гормоны стресса токсичны для организма);
- отказ от алкоголя и курения.
Читайте такжеСнижает уровень холестерина и риск сердечных заболеваний: что нужно добавить в свои блюда
Напомним, ранее китайские ученые доказали новую связь диабета и коронавируса, а американские исследователи нашли новый признак распространенного типа диабета
Кардиолог Александр Мясников заявил - когда у человека есть склонность к диабету либо уже наблюдается преддиабетное состояние, то помочь организму может употребление трех напитков.