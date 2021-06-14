УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Как избавиться от заложенности носа - ответ медика

14 июня 2021, 00:51
Прослушать новость
Остановить

Оказывается, есть новый способ, который поможет людям избиваться от неприятного, надоедливо и мешающего нормально работать чувства заложенности носа.

Насморк
Как избавиться от заложенности носа/ Life React / flickr.com

Есть новый способ, с помощью которого можно избавиться от заложенности носа без применения лекарств. Об этом заявил специалист Института китайской медицины в Гейдельбергском университете Йоханнес Гретен, сообщает немецкий портал Focus.

"Заложенный нос можно лечить определенными движениями по так называемому треугольнику, который расположен вокруг наших носовых пазух", — рассказал он.

Гретен отметил, что сперва движения нужно использовать на той ноздре, которая больше заложена, и провести по ней восемь поворотов в каждую из сторон. Затем процедуру необходимо повторить на другой ноздре.

Затем, по словам врача, ключ нужно переместить в центр лба и найти им точку, находящуюся чуть выше надбровной дуги, и на этом месте трижды провести упражнение с поворотом, которое до этого делалось на носу. Через минуту, по словам доктора, заложенность спадет.

Читайте такжеКомаровский пояснил, почему у детей долго не проходит насморк

Напомним, ранее сообщалось, что диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.

До того ученые рассказали, какой сок, употребленный в умеренных количествах, может стать лекарством для увеличения продолжительности жизни.

Сейчас вы просматриваете новость «Как избавиться от заложенности носа - ответ медика». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Убивает рак и холестерин: этот мощный растительный белок снижает еще и риск сердечного приступаУбивает рак и холестерин: этот мощный растительный белок снижает еще и риск сердечного приступа Что нельзя есть на завтрак, чтоб не пустить весь день псу под хвостЧто нельзя есть на завтрак, чтоб не пустить весь день псу под хвост Дорофеева с розовыми волосами и в латексе презентовала новый клип ПочемуДорофеева с розовыми волосами и в латексе презентовала новый клип Почему Дмитрий Комаров рассказал о съемках 6 выпуска шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"Дмитрий Комаров рассказал о съемках 6 выпуска шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" Леся Никитюк сделала заявление по поводу взлома и слива фотоЛеся Никитюк сделала заявление по поводу взлома и слива фото

Последние новости

02:16

Гороскоп на завтра 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дара

01:46

Microsoft зажгла на E3 2021: все анонсы и трейлеры Видео

01:37

В Украине грядет четвертая волна COVID-19: Минздрав призвал к продлению карантина

01:07

Шевченко прокомментировал поражение Украины в матче с Нидерландами на Евро-2020 Видео

00:51

Как избавиться от заложенности носа - ответ медика Видео

Реклама
00:19

Гороскоп на сегодня 14 июня 2021 всех знаков Зодиака: срыв масок и запрещенные знакомства Видео

00:06

Киевская блогерша попала в новый скандал из-за "наркотиков" в прямом эфире Видео

13 июня, воскресенье
23:51

Украина проиграла в невероятном матче Нидерландам на Евро-2020 Фото

23:26

Square Enix анонсировала новую Final Fantasy в духе Dark Souls Видео

23:15

Умер известный украинский хореограф Григорий Чапкис Видео

22:58

В моду на лето 2021 вошли милейшие сарафаны из 90-х, в которые нельзя не влюбиться Фото Видео

22:38

Июль будет адским: синоптики предупредили украинцев об опасной погоде Видео

22:37

Авторы Deus Ex представили Guardians of the Galaxy – игру по "Стражам Галактики" Видео

22:10

Разбил нос и уничтожил вещи: в Киеве мужчина на глазах у всех избил женщину

21:54

Известной российской актрисе запретили въезд в Украину Видео

21:43

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали первый геймплей и назвали дату выхода игры Видео

21:41

Создатели Dishonored и Prey анонсировали новую игру про вампиров Видео

21:31

Умер известный украинский писатель Видео

21:27

Анонсирована Forza Horizon 5: место действия, трейлер и дата выхода Видео

21:15

Авторы Atomic Heart презентовали новый трейлер игры под саундтрек группы "Мираж" Видео

Реклама
21:01

Жена Шевченко невероятно поддержала сборную Украины перед матчем Евро-2020 Видео

20:51

DICE представила первый геймплей Battlefield 2042 Видео

20:39

Опубликован кинематографический трейлер долгостроя от Bethesda – Starfield Видео

20:24

Правоохранители задержали 16-летнего парня, жестоко избившего девушку в Харькове Видео

20:00

Приключенческий боевик в духе Dark Souls можно бесплатно забрать в Steam Видео

19:51

Байден раскрыл, как будет вести себя на встрече с Путиным Видео

19:39

Российский боксер Александр Поветкин уходит с ринга и сделал неожиданное признание Видео

19:23

Почему истерика русских из-за "коренных народов Украины" - это удар в штангу мнение

19:22

Популярное лакомство украинцев может быть смертельно опасным: эксперт сделала предупреждение Видео

19:20

Авторы украинской игры про Шерлока Холмса показали стильный трейлер Видео

19:18

Врач рассказал, как игрока сборной Дании Эриксена спасали от смерти Видео

18:51

Названы 6 современных примет, которые всегда сбываются

18:45

Анонсирована игра про Бабу-Ягу Видео

18:02

На Николаевщине прямо с людьми на борту сломался аттракцион в парке Видео

18:00

Вышли новые трейлеры Far Cry 6: в дополнениях предложат сыграть за Вааса и других злодеев Видео

17:57

Россия – сторона конфликта на Донбассе: G7 призвала РФ пойти на ряд шагов по Украине

17:46

"Слишком любила жизнь": подробности гибели украинской модели в Турции Видео

17:34

В России объявили о "заговоре" против сборной на матче с Бельгией и позвали на помощь ФСБ Видео

17:33

Ubisoft представила первый трейлер горячо ожидаемой игры по "Аватару" Видео

16:45

В Киеве разбился известный тренер по бодибилдингу Фото Видео

Реклама
16:35

СМИ узнали, как из-за давления Газпрома УЕФА запретила "Героям слава" для сборной Украины Видео

16:25

На Херсонщине полицейский на дороге устроил стрельбу в ветеранов АТО Видео

16:22

Никогда не делайте это со своими волосами: ошибки, которых допускать нельзя Видео

16:09

Назван самый полезный обед: вкусный рецепт идеального блюда Видео

15:35

Сборная Украины под флагом России: на Евро-2020 случился скандал на польском ТВ

15:22

Накроет грозами, возможен град: синоптик назвал области Украины, в которых ждать непогоды Видео

15:19

В Минобразовании рассказали, поступали ли возражения по поводу диссертации Кивы Видео

15:17

12-летний мальчик упал в горную реку на Прикарпатье: в полиции раскрыли детали гибели ребенка

14:54

Украине по одной причине грозит очень дорогой газ – советница министра Видео

14:44

Развод Вакарчука: экс-нардеп намекнул, что музыкант вступал в брак по расчету Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять