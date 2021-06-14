Как избавиться от заложенности носа - ответ медика

Как избавиться от заложенности носа/ Life React / flickr.com

Есть новый способ, с помощью которого можно избавиться от заложенности носа без применения лекарств. Об этом заявил специалист Института китайской медицины в Гейдельбергском университете Йоханнес Гретен, сообщает немецкий портал Focus.

"Заложенный нос можно лечить определенными движениями по так называемому треугольнику, который расположен вокруг наших носовых пазух", — рассказал он.

Гретен отметил, что сперва движения нужно использовать на той ноздре, которая больше заложена, и провести по ней восемь поворотов в каждую из сторон. Затем процедуру необходимо повторить на другой ноздре.

Затем, по словам врача, ключ нужно переместить в центр лба и найти им точку, находящуюся чуть выше надбровной дуги, и на этом месте трижды провести упражнение с поворотом, которое до этого делалось на носу. Через минуту, по словам доктора, заложенность спадет.

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Напомним, ранее сообщалось, что диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.

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