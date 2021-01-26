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Как начать худеть дома и на работе - ответ врача

26 января 2021, 04:01
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По мнению медика, секрет похудения сразу и дома, и на рабочем месте крайне прост.

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Как начать худеть дома и на работе / УНИАН

Если человек действительно хочет реально исправить что-то в своей физической форме, то нужно крепко приучить тело к большему количеству упражнений. Об этом сообщает портал Greenpost ссылкой на доктора Джона Мортона, эксперта по снижению веса и хирурга из Стэнфордского университета (США).

"Первый делом вставайте со стула не менее 30 раз в день", — советует врач. Отправная точка для большего движения — это небольшие упражнения. Особенно это актуально для людей, которые не могут много бегать, имеют серьезные проблемы с весом и поэтому не готовы к более интенсивным нагрузкам.

"Дело в том, что, вставая из положения сидя, вы двигаетесь, и это сжигает калории. Это движение также помогает укрепить мышцы ног и стабилизировать ядро тела. После того как человек встал, ему лучше пройтись по коридору, или по лестнице с этажа на этаж", — заявил Мортон.

Как и во время приседаний, говорит медик, во время вставания привлекаются некоторые центральные группы мышц: брюшные и ягодичные, передние и задние мышцы бедра. Чтобы не забыть вовремя встать, человек может установить напоминание на свой смартфон или компьютер. В течение восьмичасового рабочего дня нужно вставать примерно трижды в час.

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Как похудеть - что было ранее:

  • Российские исследователи разработали специальную диету на гречневой крупе. Она способна повысить в организме млекопитающих уровень сиртуина-1 (SIRT1) - он же "белок долголетия".
  • Объединенный коллектив исследователей из нескольких государств планеты закончил проект и установил четкий ген, изменение уровня которого в теле позволяет людям не набирать лишний вес (без ограничений в еде).
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