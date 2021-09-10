Как накачать ягодицы в домашних условиях: взрывной комплекс упражнений на видео

На домашнюю тренировку у вас уйдет не более 15 минут. А если еще и заниматься регулярно, то и результаты вас порадуют быстро.
Эффективно качать ягодичные мышцы можно не только в зале – но и дома. Результат от выполнения упражнений без инвентаря (то есть, от тренировок с собственным весом) будет особенно заметным, если вы новичок в этом деле.
Развитые ягодицы не только делают фигуру более подтянутой, но и стабилизируют естественное положение позвоночника. Фитнесс-тренер Екатерина Кочан подготовила сет упражнений с фитнесс-резинкой, который поможет придать ягодицам красивой формы и поддерживать мышцы в тонусе.
7 упражнений для тренировки ягодиц
- Классический мостик: 30 секунд;
- Мостик "пружинки": 30 секунд
- ;Мостик с широким положением ног: 30 секунд;
- Статический мостик 1: 30 секунд;
- Мостик с прямой ногой: по 30 секунд на каждую ногу;
- Мостик "пружинки" с прямой ногой: по 30 секунд на каждую ногу;
- Статический мостик 2: 30 секунд.
Советы от тренера: все упражнения выполняйте по 30 – 45 секунд. Отдых между упражнениями 10 – 15 секунд. Делайте 3 круга с 1 минутой перерыва между ними.
Смотрите упражнения на видео и повторяйте за тренером:
Ранее фитнес-тренер селебрити и профессиональных спортсменов Андрей Хомицкий показал энергичный сет упражнений для осеннего сезона. Спорт на улице укрепляет не только физическое здоровье, но и оказывает эмоциональную поддержку.