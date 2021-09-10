Как накачать ягодицы в домашних условиях: взрывной комплекс упражнений на видео

Тренировка для упругих ягодиц / Фото pixabay.com

Эффективно качать ягодичные мышцы можно не только в зале – но и дома. Результат от выполнения упражнений без инвентаря (то есть, от тренировок с собственным весом) будет особенно заметным, если вы новичок в этом деле.

Развитые ягодицы не только делают фигуру более подтянутой, но и стабилизируют естественное положение позвоночника. Фитнесс-тренер Екатерина Кочан подготовила сет упражнений с фитнесс-резинкой, который поможет придать ягодицам красивой формы и поддерживать мышцы в тонусе.

7 упражнений для тренировки ягодиц

Классический мостик: 30 секунд;

30 секунд; Мостик "пружинки": 30 секунд

30 секунд ; Мостик с широким положением ног: 30 секунд;

30 секунд; Статический мостик 1: 30 секунд;

30 секунд; Мостик с прямой ногой: по 30 секунд на каждую ногу;

по 30 секунд на каждую ногу; Мостик "пружинки" с прямой ногой: по 30 секунд на каждую ногу;

по 30 секунд на каждую ногу; Статический мостик 2: 30 секунд.

Советы от тренера: все упражнения выполняйте по 30 – 45 секунд. Отдых между упражнениями 10 – 15 секунд. Делайте 3 круга с 1 минутой перерыва между ними.

Смотрите упражнения на видео и повторяйте за тренером:

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