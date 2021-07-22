Как навсегда разлюбить сладкое: топ-7 лайфхаков от диетолога

Эксперт рассказала, как побороть тягу к сладкому / Фото pixabay.com

Постоянная тяга к сладкому — одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются и мужчины, и женщины. Врач-диетолог Альбина Комиссарова считает, что на самом деле тяга к сладкому – это не зависимость и не болезнь, а привычка, у которой всегда есть причины. И если их найти, то от чрезмерной любви к сладостям можно избавиться.

О том, как побороть тягу к сладкому, эксперт написала на своей странице в Instagram.

Лайфхаки от диетолога

Не покупайте конфеты и печеньки домой. Если в холодильнике ничего нет, то не факт, конечно, что вы не пойдете в ближайший магазин, но соблазнов все же меньше. Ешьте сладости в ресторане или в гостях, но дома их быть не должно.

Не убирайте сахар из рациона сразу, ведь с этой привычкой вы жили долгие годы. Нужно оставить допустимую норму. Для начала откажитесь от сладких напитков или ешьте десерты 1 раз в день и что-то одно. Важно: ешьте не один торт, а один кусочек! Если вы будете питаться разнообразно, то отказаться от сахара будет проще.

Замена - наше все. Поменяйте покупные мюсли с избытком сахара на домашнюю гранолу. Или йогурт с добавками на белый йогурт с фруктами, которые вы нарезали самостоятельно. К чаю возьмите зеленое яблоко, порезанное тонкими ломтиками, а не пачку печенья. Сначала будет сложно, но вы быстро привыкнете.

Приучите себя изучать состав продуктов. Возможно, вы до конца и не знаете, сколько едите сахара на самом деле. Он есть в хлебе, несладких соусах, мюслях. Если начать просто обращать внимание на ваше ежедневное меню, то отказаться от некоторых блюд будет проще.

Не запрещайте себе сладкое! Чувство вины заставляет нас ограничивать себя полностью, затем — срыв, потом снова ограничение и так до бесконечности. Пусть лучше будет одна конфета каждый день, чем плитка сразу раз в неделю.

Начните готовить десерты сами. Учитесь и пробуйте новое вместе с семьей или друзьями. Сделайте сырники, пирог, чтобы видеть, сколько в блюде сахара на самом деле.

Самое сложное правило - учитесь не заедать эмоции. Начните вести дневник, чтобы понять, когда и почему вы едите сладкое, отследите, когда одна конфета превращается в коробку: грустно вам или скучно, злитесь или радуетесь. И учитесь получать эмоции другими, более полезными способами.

Как сообщал Главред, диетолог и нутрициолог из австралийского города Мельбурн Лаура Форд рассказала, как бороться с тягой к сладкому. По ее словам, есть всего три основные причины, почему людей тянет к сладкому. Хорошая новость в том, что побороть желание съесть очередную конфету, шоколадку или кусок торта возможно.