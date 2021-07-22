Как навсегда разлюбить сладкое: топ-7 лайфхаков от диетолога

На самом деле тяга к сладкому – это не зависимость и не болезнь, а привычка, у которой всегда есть причины.
Постоянная тяга к сладкому — одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются и мужчины, и женщины. Врач-диетолог Альбина Комиссарова считает, что на самом деле тяга к сладкому – это не зависимость и не болезнь, а привычка, у которой всегда есть причины. И если их найти, то от чрезмерной любви к сладостям можно избавиться.
О том, как побороть тягу к сладкому, эксперт написала на своей странице в Instagram.
Лайфхаки от диетолога
- Не покупайте конфеты и печеньки домой. Если в холодильнике ничего нет, то не факт, конечно, что вы не пойдете в ближайший магазин, но соблазнов все же меньше. Ешьте сладости в ресторане или в гостях, но дома их быть не должно.
- Не убирайте сахар из рациона сразу, ведь с этой привычкой вы жили долгие годы. Нужно оставить допустимую норму. Для начала откажитесь от сладких напитков или ешьте десерты 1 раз в день и что-то одно. Важно: ешьте не один торт, а один кусочек! Если вы будете питаться разнообразно, то отказаться от сахара будет проще.
- Замена - наше все. Поменяйте покупные мюсли с избытком сахара на домашнюю гранолу. Или йогурт с добавками на белый йогурт с фруктами, которые вы нарезали самостоятельно. К чаю возьмите зеленое яблоко, порезанное тонкими ломтиками, а не пачку печенья. Сначала будет сложно, но вы быстро привыкнете.
- Приучите себя изучать состав продуктов. Возможно, вы до конца и не знаете, сколько едите сахара на самом деле. Он есть в хлебе, несладких соусах, мюслях. Если начать просто обращать внимание на ваше ежедневное меню, то отказаться от некоторых блюд будет проще.
- Не запрещайте себе сладкое! Чувство вины заставляет нас ограничивать себя полностью, затем — срыв, потом снова ограничение и так до бесконечности. Пусть лучше будет одна конфета каждый день, чем плитка сразу раз в неделю.
- Начните готовить десерты сами. Учитесь и пробуйте новое вместе с семьей или друзьями. Сделайте сырники, пирог, чтобы видеть, сколько в блюде сахара на самом деле.
- Самое сложное правило - учитесь не заедать эмоции. Начните вести дневник, чтобы понять, когда и почему вы едите сладкое, отследите, когда одна конфета превращается в коробку: грустно вам или скучно, злитесь или радуетесь. И учитесь получать эмоции другими, более полезными способами.
Как сообщал Главред, диетолог и нутрициолог из австралийского города Мельбурн Лаура Форд рассказала, как бороться с тягой к сладкому. По ее словам, есть всего три основные причины, почему людей тянет к сладкому. Хорошая новость в том, что побороть желание съесть очередную конфету, шоколадку или кусок торта возможно.
Автор: Анна Багрий