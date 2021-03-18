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Диетолог назвала простые способы, как побороть тягу к сладкому

18 марта 2021, 03:12
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Есть три основные причины, почему людей тянет к сладкому. Побороть желание съесть очередную конфету, шоколадку или кусок торта возможно.

сладкое, макарон
Если в течение дня вы едите мало, вам захочется сладкого, чтобы быстро восполнить энергию / Фото pixabay

Диетолог и нутрициолог из австралийского города Мельбурн Лаура Форд рассказала, как бороться с тягой к сладкому.

По ее словам, есть всего три основные причины, почему людей тянет к сладкому. Хорошая новость в том, что побороть желание съесть очередную конфету, шоколадку или кусок торта возможно. Своими рекомендациями эксперт поделилась в TikTok.

Почему хочется сладкого

Человеку может захотеться продуктов, содержащих сахар, если на обед он съел мало углеводов. Диетолог рекомендует следить за тем, чтобы трапеза была сбалансированной. По ее словам, идеальным источником углеводом служат гарниры, например, батат и бурый рис.

Вторая причина — недоедание.

"Если в течение дня вы едите мало, вам захочется сладкого, чтобы быстро восполнить энергию", — пояснила эксперт.

Диетолог призывает есть полноценно, не пропуская приемы пищи, чтобы избежать тяги к вредным продуктам.

Форд также убеждена, что желание съесть сладкое может быть вызвано недостатком сна.

"От недосыпа страдают ваши гормоны голода грелин и лептин. Убедитесь, что ваш сон длится как минимум восемь часов", - посоветовала специалист.

Напомним:

  • Некоторые эксперты считают, что полностью избавиться от тяги организма к сахару практически невозможно. Но бороться с ней надо в течение нескольких недель и постепенно. Портал Greenpost составил список рекомендаций, которые нужно соблюдать людям, желающим справиться с сахарозависимостью.
  • Ученые рассказали, как связана сладкая пища и аппетит.

здоровье сладости диетолог
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