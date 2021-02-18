Как обуздать высокое давление - ответ врачей

Как утверждают медики, есть определенное (и немалое) количество способов справиться с высоким артериальным давлением без активного приема лекарств.
Вряд найдется много людей, которые никогда в жизни не страдали от высокого артериального давления. Обычно медики решают эту проблему лекарствами (ингибиторами АПФ, бета-блокаторами, диуретиками). Но, как сообщает портал Webmd, есть определенное количество естественных способов вернуть давление к нормальному уровню.
Способ №1. Употреблять зелень вместо соли.
Диета с высоким содержанием соли может повысить кровяное давление. Поэтому так называемая диета Даш считается лучшей при повышенном давлении. Важнейший подход этого метода ‒ избегать использования дополнительной соли при приготовлении и посыпать большинство блюд зеленью и луком.
Способ №2. Следить за своим весом.
Лишний вес — главный фактор риска высокого давления. Исследования показали, что каждый сброшенный килограмм на весах может снизить артериальное давление на полтора миллиметра ртутного столба. Цель — получить индекс массы здорового тела от 18,5 до 24,9.
Способ №3. Физическая активность.
Такие виды спорта, как бег, езда на велосипеде или плавание, снижают артериальное давление. Планируйте в общей сложности 150 минут в неделю для упражнений, которые заставят вас легко потеть.
Читайте такжеЧто такое нормальное кровяное давление: что нужно знать
Как снизить давление - что было ранее:
- Диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.
- До того ученые рассказали, какой сок, употребленный в умеренных количествах, может стать лекарством для увеличения продолжительности жизни.