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Как определить скорое наступление слабоумия - ответ ученых

26 июля 2021, 23:15
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Всего в исследовании немецких и английских ученых по поводу рисков возникновения деменции принимали участие более 80 тысяч взрослых в возрасте старше 60 лет.

Деменция
Как определить скорое наступление слабоумия - ответ ученых / ua.depositphotos.com

Проблемы со слухом у взрослых могут быть признаком высокого риска возникновения слабоумия. Как сообщает издание Science Alert, к такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета (Великобритания) и Гамбургского университета (Германия).

В исследовании приняли участие более 80 тысяч взрослых в возрасте старше 60 лет. Оказалось, те, у кого наблюдались проблемы со слухом в шумной обстановке, имели довольно большой риск деменции в будущем. Однако ухудшение слуха само по себе не является симптомом деменции, а только сигнализирует о ее возможном наступлении, что позволяет пациентам принять меры по профилактике когнитивных нарушений.

Примерно через 11 лет в группе из 82 тысяч человек у 1285 участников развилось слабоумие. У участников с плохим слухом риск развития деменции был почти в два раза выше, чем у тех, у кого был хороший слух. Слух оценивали по способности различать слова на фоне белого шума.

По словам ученых, защита слуха с помощью наушников и берушей, а также помощь людям в улучшении слуха с помощью слуховых аппаратов потенциально может помочь снизить потенциальный фактор риска деменции, от которой страдают миллионы людей во всем мире.

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Напомним, ранее новое исследование показало, что регулярное употребление белого риса напрямую связано с повышением уровня сахара в крови.

Оказалось, что употребление белого риса значительно увеличивает риск развития сахарного диабета ‒ поскольку в процессе измельчения и полировки риса пропадает значительная часть питательных веществ (в первую очередь витамин B).

здоровье деменция
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