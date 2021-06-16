Как пережить магнитные бури: врач дала действенные советы

Невролог посоветовала, как пережить магнитную бурю / flickr.com/gitarau

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Татьяна Майкова поделилась, как защититься от магнитных бурь. Медик дала ряд действенных советов. В частности, эксперт посоветовала придерживаться правильного режима сна.

Необходимо ложиться спать за час до полуночи и вставать без будильника, рассказала невролог в сюжете программы Сніданок з 1+1.

По ее словам, также помогут защититься от влияния магнитных бурь умеренные физические нагрузки – ходьба, плавание, гимнастика. Врач подчеркнула, что не стоит бегать и убиваться в спортзале.

Майкова отметила, что в период магнитных бурь лучше отказаться от разных стимуляторов, в частности, от кофе. Кроме того, стоит обратить внимание на питание – нужно есть часто, но по чуть-чуть, и отдать предпочтение здоровой пище.

Невролог посоветовала отказаться от жирного и соленого и пить много жидкости.

Медик предупредила, что первой на приход магнитной бури реагирует нервная система, голова.

"…То есть у людей чаще всего регистрируются головные боли. Или любые другие болевые расстройства, потому что они реализуются всей нервной системой…", – объяснила врач.

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Напомним, магнитная буря началась 14 июня и продлится до 18 числа. Самая мощная буря ожидается в первую половину дня 17 июня. Ожидается, что к вечеру интенсивность бури уменьшится.