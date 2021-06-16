Магнитная буря с 16 июня выходит на пик опасности: как пережить ближайшие дни / Reuters

Магнитная буря, которая началась 14 июня, сегодня входит в свою самую активную фазу. Уже к вечеру среды сила удара достигнет пяти баллов.

Магнитная буря 16 июня 2021 изначально и должна была стать пиком этого удара. В итоге сервис Магнитные бури Гисметео обещает довольно спокойные дневные часы – и резкий скачок геомагнитных возмущений к вечеру: около 20:00 по Киеву буря достигнет четырех баллов, а ближе к 23:00 – уже пяти баллов (красный уровень угрозы). По данным NASA, планетарный индекс останется на отметке 12, как и прогнозировалось ранее (норма для данного индекса – 5). Сайт ФИАН (Лебедев) рисует аналогичную картину.

То есть ближайшей ночью вероятны проблемы со сном, из-за скачков давления могут сниться кошмары, утром – общая разбитость и синдром "ватной головы".

Читайте такжеДень Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православииМагнитная буря 17 июня 2021, как и ожидалось, станет пиком самого сильного геомагнитного удара месяца. Планетарный индекс рванет до отметки 20, а сила удара будет удерживаться на пятибалльном уровне как минимум всю первую половину дня. К вечеру интенсивность магнитной бури должна опуститься до четырех-трех баллов.

Пятница еще будет неспокойным днем: магнитная буря 18 июня 2021 будет уже не такой интенсивной, но планетарный индекс все еще будет достаточно высоким (12, по данным NASA), а сила удара – три-четыре балла в течение дня.

По сути, в пятницу мы будем "разгребать" последствия метеоударов всех предыдущих дней: даже здоровые люди могут жаловаться на упадок сил, рассеянность, раздражительность (или наоборот – апатию). Захочется спокойно отоспаться и отлежаться. Не стоит подбадривать себя кофеином или чем-то сладеньким – лучше выпить травяного чая и съесть фруктов. Вечером врачи советуют прогуляться и принять теплую ванну. И спокойно восстановиться на выходных.

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