Магнитная буря с 14 июня 2021 начинает самый болезненный удар месяца: как пережить / GoodFon

Календарь магнитных бурь на июнь 2021 самый серьезный удар месяца обещал на 16-е число. Но, как это часто бывает с долгосрочными прогнозами, в итоге даты немного сдвинулись. В результате самая болезненная атака на сосуды людей начинается уже сегодня.

Магнитная буря 14 июня 2021 – это пока что только раскачка. Сила удара в течение дня не превысит трех баллов (планетарный индекс, по данным NASA, – отметки 8). Небольшие головные боли и проблемы с работоспособностью наиболее вероятны в полуденные часы. К вечеру геомагнитные возмущения уже должны утихнуть – и можно смело выйти на улицу для неспешной прогулки на свежем воздухе. После вечернего моциона стоит сразу лечь спать, чтобы хорошо выспаться.

Читайте такжеДень летнего солнцестояния 2021: когда, приметы и что делатьМагнитная буря 15 июня 2021 уже станет более серьезным испытанием для сосудов: сила удара достигнет четырех баллов, а планетарный индекс – 10. На этот раз самым опасным временем суток станет поздний вечер. Поэтому вероятны проблемы со сном.

Магнитная буря 16 июня 2021, которая изначально должна была стать пиком данного геомагнитного удара, на деле оказалась не намного сильнее, чем буря предыдущего дня. В среду (как и во вторник) сила удара будет держаться на отметке в четыре балла – в то же время планетарный индекс подрастет до 12. Из-за бессонницы накануне вероятны апатия, упадок сил и концентрации, головокружения. Самое сложное время суток, с точки зрения геомагнитных возмущений – с утра и до полудня.

Пиком данного геомагнитного удара станет магнитная буря 17 июня 2021. Она достигнет пяти баллов, а планетарный индекс с 12 резво подскочит сразу до 20. Подобные скачки чреваты для метеозависимых людей проблемами с вестибулярным аппаратом и болями в спине и суставах, тошнотой, головными болями и головокружениями. Из других возможных симптомов дня – упадок сил, обострение хронических заболеваний и перепады настроения.

Окончательно сойдет на нет данный метеоудар только в пятницу. Магнитная буря 18 июня 2021 тоже оценивается в четыре балла, планетарный индекс – 12. Усталость и раздражительность будут скорее последствиями геомагнитных возмущений предыдущих дней, чем результатом данной бури. Однако именно под конец рабочей недели стоит особенно заботливо и щадяще относиться к своему организму: максимально разгрузить пятницу от сложных задач, что требуют повышенной физической активности или концентрации, постараться не нервничать и лишний раз ни с кем не спорить. Лучше посмотреть приятный фильм или сериал, почитать что-то веселое, вместо перекура или чашечки кофе – собраться с друзьями на чаепитие.

В целом, всю неделю стоит провести максимально спокойно и взвешенно: рационально чередуя работу с отдыхом.

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