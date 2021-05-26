Календарь магнитных бурь на июнь 2021: когда хвататься за голову / 1zoom.ru

Магнитные бури в июне 2021 будут не настолько частыми и продолжительными, как в мае. Но как минимум один сильный удар нас ожидает.

В первую очередь в июне магнитные бури будут бить по психике и работоспособности: геомагнитные возмущения преимущественно средней силы будут провоцировать то беспричинную раздражительность, то сильную апатию и упадок сил.

Сгладить неприятные и подчас опасные симптомы магнитных бурь можно, если готовиться к таким дням заранее:

перекроить свой рабочий график, чтобы максимально освободить дни ударов от стрессовых и физически активных задач;

правильно составить свой рацион на это время: убрать из меню жирную и вредную пищу – добавить легкие продукты вроде творога, нежирной рыбы, сочных фруктов и овощей, в целом пить больше воды;

следить за своим графиком сна: спать по ночам не менее шести-восьми часов;

чаще дышать свежим воздухом, скажем, во время прогулок – но не под прямым Солнцем, а в утренние и вечерние часы или же в тени.

Расписание магнитных бурь на июнь 2021: когда, какого числа магнитные удары 2021

⇒ Первая слабая магнитная буря 2 и 3 июня 2021 затронет людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пожилых и метеочувствительных лиц.

⇒ Магнитная буря 8 июня 2021 тоже будет слабой. Поболит голова и пошалит давление в основном у метеочувствительных людей.

⇒ Магнитная буря 9 июня 2021 будет сильнее, чем в предыдущий день, но тоже довольно слабой. В основном вероятны проблемы со сном и общая слабость.

⇒ Магнитная буря 16 и 17 июня 2021 будет уже серьёзной атакой на сосуды. Ее воздействие начнет ощущаться еще накануне, 15 июня, а окончательно сойдет на нет 18 июня. Может кружиться голова, подташнивать и бросать в пот. Помимо проблем с головой и вестибулярным аппаратом возможны обострения хронических заболеваний.

⇒ Последним мощным ударом месяца должна стать сильная магнитная буря 28 июня 2021. Точнее о силе ее удара и продолжительности можно будет судить в середине июня.

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