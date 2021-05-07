Как пищевые добавки влияют на тела людей - открытие ученых

Как пищевые добавки влияют на тела людей / Manfred Sommer / flickr.com

Прием высокой суточной дозы пищевой добавки омега-3 спасает от таких негативных последствий стресса, как ускоренное старение организма, уменьшая повреждения и усиливая защиту на клеточном уровне. К такому выводу пришли ученые Университета штата Огайо (США). Результаты их исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

В исследовании приняли участие 138 человек среднего возраста, ведущих сидячий образ жизни и страдающих от избыточного веса. Их разделили на три группы, в двух из которых испытуемые в течение четырех месяцев ежедневно получали либо 2,5 грамма, либо 1,25 грамма полиненасыщенных жирных кислот омега-3, а в третьей — плацебо. До и после курса приема пищевых добавок участники выполнили социальный стресс-тест Триера (TSST), который заключается в том, что каждый испытуемый проходит собеседование, состоящее из двух этапов: пятиминутная самопрезентация перед жюри и устная арифметическая задача. TSST надежно увеличивает у человека уровень биомаркеров стресса.

Омега-3 жирные кислоты улучшали постстрессовую активность теломеразы и IL-10, которая в группе плацебо снижалась на 24 и 26 процентов соответственно.

Читайте такжеХолестерин vs рыбий жир: можно ли употреблять добавку

Напомним, ранее сообщалось: