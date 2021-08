Как приготовить самый полезный утренний кофе: простая хитрость

Какой кофе самый полезный утром / pixabay

Кофе - это один из самых бодрящих напитков. Особенно утром зачастую мы любим выпить одну-две чашечки кофе, чтобы быстро проснуться. Но, стоит задуматься над тем, чтобы сделать его максимально вкусным и полезным.

Безусловно, сегодня существует множество различных способов приготовить "правильный" кофе, но есть простой метод, который сделает чашку ароматного напитка незабываемым.

Кофе можно превратить в кладезь различных витаминов и минералов, пишет Eat This, Not That!.

Нужно всего лишь взять хороший кофе и добавить в него цедру апельсина и мед.

Кроме того, в кофе можно добавить приготовленное своими руками кокосовое молоко.

Реклама

Для этого надо смешать стружку кокоса с водой, дать ей настояться 10 минут, а затем процедить и добавить в напиток.

Один из самых простых способов усилить полезные свойства кофе – добавить в него немного корицы. Специя обладает мощным противовоспалительным действием, снижает уровень сахара в крови и даже помогает избавиться от лишнего холестерина.

Однако специалисты отмечают, что кофе должен быть обязательно свежего помола, не растворимый.

Также специалисты рассказали, что кроме кофе утром можно пить японский чай матча или любой другой зеленый чай. Такие напитки не вызывают нервозности и бессонницы, поскольку в их состав входит теанин, который нейтрализует негативные эффекты кофеина.

Читайте такжеУченые узнали, сколько кофе в день убивает мозг

Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

До того ученые объяснили, чем полезен шоколад для здоровья сердца и мозга. Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, какие продукты улучшают память.