Как спасти черствый хлеб: 7 удивительных хитростей

Как сделать хлеб хрустящим / pixabay

Самое простое блюдо — свежий хлеб с хрустящей корочкой. Его запах действует умопомрачительно, возбуждая аппетит и приятные эмоции. Но что делать, если хлеб подсох. Эти удивительные хитрости должен знать каждый.

Удивительно, но спустя всего пару часов, хлеб становится самым посредственным продуктом и теряет свои чарующие, аппетитные свойства, а через сутки мы уже называем его черствым.

Прежде чем выбрасывать черствый хлеб и другие хлебобулочные изделия, попробуйте снова сделать их мягкими.

Как сделать черствый хлеб хрустящим:

Хлеб нужно положить на противень, обрызгать водой и поставить в предварительно разогретую до температуры 150 градусов духовку на 3-5 минут.

Буханку хлеба нарезать на ломтики не более 1 сантиметра в толщину. Сложить их в сито или дуршлаг и поместить его на кастрюлю с водой. При этом сито не должно касаться воды, между ними необходимо оставить зазор в несколько сантиметров. Затем включить газ и, после того, как вода закипит, держать хлеб над паром в течение пяти минут.

Положить ломти хлеба в микроволновую печь и выставить таймер на 10-60 секунд в зависимости от объема и степени зачерствения хлеба.

Хлеб разрезать на куски, опустить каждый в воду на 2-4 минуты, в зависимости от степени очерствения хлеба. Затем положить их на противень, поставить в духовку, разогретую до температуры 158-160 градусов на 10-15 минут.

Если хлеб не очень черствый, его можно положить в маленькую кастрюльку, закрыть крышкой и поставить в большую кастрюлю, наполненную кипятком. Держать хлеб в кастрюле до тех пор, пока не остынет вода.

Завернуть хлеб во влажную бумажную салфетку, оставить на пять минут, после чего развернуть и поставить в предварительно нагретую до температуры 150 градусов духовку на 10-15 минут.

Положить на противень лист влажной бумаги, поместить на нее хлеб, накрыть его смоченной в воде салфеткой и поставить на 3-5 минут в не сильно жаркую духовку.

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