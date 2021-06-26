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Как спасти черствый хлеб: 7 удивительных хитростей

26 июня 2021, 23:02

Эти удивительные хитрости должен знать каждый.

Как сделать хлеб хрустящим / pixabay

Самое простое блюдо — свежий хлеб с хрустящей корочкой. Его запах действует умопомрачительно, возбуждая аппетит и приятные эмоции. Но что делать, если хлеб подсох. Эти удивительные хитрости должен знать каждый.

Удивительно, но спустя всего пару часов, хлеб становится самым посредственным продуктом и теряет свои чарующие, аппетитные свойства, а через сутки мы уже называем его черствым.

Прежде чем выбрасывать черствый хлеб и другие хлебобулочные изделия, попробуйте снова сделать их мягкими.

Как сделать черствый хлеб хрустящим:

  • Хлеб нужно положить на противень, обрызгать водой и поставить в предварительно разогретую до температуры 150 градусов духовку на 3-5 минут.
  • Буханку хлеба нарезать на ломтики не более 1 сантиметра в толщину. Сложить их в сито или дуршлаг и поместить его на кастрюлю с водой. При этом сито не должно касаться воды, между ними необходимо оставить зазор в несколько сантиметров. Затем включить газ и, после того, как вода закипит, держать хлеб над паром в течение пяти минут.
  • Положить ломти хлеба в микроволновую печь и выставить таймер на 10-60 секунд в зависимости от объема и степени зачерствения хлеба.
  • Хлеб разрезать на куски, опустить каждый в воду на 2-4 минуты, в зависимости от степени очерствения хлеба. Затем положить их на противень, поставить в духовку, разогретую до температуры 158-160 градусов на 10-15 минут.
  • Если хлеб не очень черствый, его можно положить в маленькую кастрюльку, закрыть крышкой и поставить в большую кастрюлю, наполненную кипятком. Держать хлеб в кастрюле до тех пор, пока не остынет вода.
  • Завернуть хлеб во влажную бумажную салфетку, оставить на пять минут, после чего развернуть и поставить в предварительно нагретую до температуры 150 градусов духовку на 10-15 минут.
  • Положить на противень лист влажной бумаги, поместить на нее хлеб, накрыть его смоченной в воде салфеткой и поставить на 3-5 минут в не сильно жаркую духовку.

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Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее врач предупредила, какой хлеб опасен. Хлеб вреден, если в нем есть комочки, предупредила медик.

Напомним, президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец назвал скрытую угрозу хлеба. Эксперт отметил, что хлеб является одним из основных источников соли в рационе человека, а украинцы едят его без меры.

Также эксперт развеяла 5 мифов про белый хлеб. Эксперт по питанию и ученый-диетолог Мария Сителль подчеркнула, что в обществе существует ошибочное мнение, что белый хлеб оказывает большее влияние на здоровье, чем черный.

хлеб
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