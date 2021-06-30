Как связана способность врать с умом и сообразительностью - ответ психологов

Как связана способность врать с умом и сообразительностью / dim9th / flickr.com/

Способность людей лгать прямо связана с высокими результатами тестов вербального интеллекта и абстрактного мышления. К такому выводу пришли психологи из Университета Райерсона в Торонто, сообщает журнал Evolutionary Psychology.

Команда ученых обнаружила, что люди, которые лгут и придумывают небылицы, обладают более высокими когнитивными способностями. Но они с меньшей вероятностью будут пользоваться способностью к выдумке, чем их менее интеллектуальные коллеги. Зато никакой интеллект не поможет им устоять перед глубокомысленной болтовней — способные ко лжи люди сами готовы верить дезинформации.

Эксперты во главе с клиническим психологом Мане Кара-Якубян предположили, что способность лгать могла возникнуть как простая стратегия получения престижа, статуса или выгод в областях, где успех определяется субъективной оценкой других. К таким областям относятся политика, публичные выступления и изящные искусства.

"Человек может приобрести необходимые навыки для достижения успеха в определенной области, а может солгать и получить аналогичное вознаграждение", — подытожила она.

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Напомним, ранее новое исследование показало, что мужчины чаще, чем женщины, прощают своего партнера после того, как обнаруживают, что он изменяет.

Также данные показали, что у людей, которые обманывают, есть два развратных романа в месяц.