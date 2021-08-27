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Как табачный дым влияет на здоровье детей: новое исследование

27 августа 2021, 23:58

Как заявили ученые, пассивное вдыхание вредных веществ приводит к быстрому биологическому старению.

курение
Как курение влияет на здоровье детей / pixabay

Ученые впервые исследовали влияние курения и других негативных факторов на детей. В частности, пассивное вдыхание вредных веществ приводит к быстрому биологическому старению.

Об этом заявили ученые, которые впервые исследовали влияние курения и других негативных факторов на детей.

Как пишет Science Daily, во время беременности и в самом начале жизни ребенка негативное влияние окружающей среды может бесповоротно изменить метаболизм и физиологию организма. Вдыхание вредных веществ может ускорить процесс биологического старения.

"На клеточном уровне старение – это непрерывный процесс, который начинается в раннем возрасте и который можно измерить благодаря так называемым эпигенетическим часам. Он позволяет оценить биологический возраст старший или младший по хронологический", - говорится в сообщении.

Международная группа исследователей проанализировала влияние пассивного курения на детей в самом начале их жизни. В частности, они использовали данные и образ жизни 1 173 участников. Общий их возраст составлял от 6 до 11 лет.

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Поэтому специалисты обнаружили, что пассивное курение беременной женщины было связано с ускорением эпигенетическое старение будущего ребенка. Соответствующее негативное влияние сохранялось и в том случае, если ребенок в раннем детстве находился в контакте с курильщиками.

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Дети, подвергающиеся воздействию пассивного курения, на 50-100 % чаще болеют острыми респираторными болезнями. А среди детей грудного возраста вдыхание вторичного табачного дыма может вызвать внезапную смерть, у беременных женщин — выкидыши или рождение детей с низкой массой тела.

Как ранее сообщали, новое исследование показывает, что электронные сигареты со вкусом шоколада "особенно вредны" для легких.

Ученые обнаружили, что все 10 испытанных ароматов вызывают некоторый уровень токсичности в клетках, выстилающих легкие, что в некоторых случаях приводит к их гибели.

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