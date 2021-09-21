Как улучшить здоровье и качество жизни всего за неделю: 7 советов на каждый день

Сложно избавиться от всех вредных привычек за один день. А что если растянуть этот процесс на неделю и внедрять новые правила постепенно?
Ученые все больше узнают о том, как работает наш организм. Исследования показывают, что некоторые простые привычки помогут чувствовать себя здоровее и выглядеть лучше за относительно небольшое время.
Впрочем, никто не обещает фантастических результатов: человеческое тело – сложный и удивительный механизм, и эти советы не превратят вас в голливудского супергероя. Но если вы начнете выполнять их сегодня, то сможете оценить результаты уже через неделю.
7 шагов к лучшей жизни
Готовьте с вечера
Утренний кофе вместо полноценного здорового завтрака приводит к снижению уровня сахара в крови и быстрой потери энергии. После чего вы снова направитесь к кофеварке. Однако бодрость и силы для продуктивного рабочего дня можно почерпнуть из здорового сбалансированного завтрака, который стоит приготовить вечером, если утром у вас мало времени.
Ложитесь спать пораньше
Утренние пытки в холодное время и боль от расставания с кроватью и теплым одеялом можно облегчить. Ложитесь спать на час раньше, так вы сможете легче просыпаться и чувствовать утром бодрость.
Начинайте день с тренировки
Получить много заряда и хорошего настроения можно с помощью утренней зарядки. Уделяйте 7 минут легким физическим нагрузкам и вы быстро увидите, как улучшится метаболизм и работа сердечно-сосудистой системы.
Ешьте в хорошей компании
Замените обеды с гаджетами на перекус в компании единомышленников. Прихватите с собой блюдо богатое белком, клетчаткой и злаками. Вы можете таким образом влиять и контролировать друг друга и перейти на правильный рацион будет куда проще. К тому же обеды на работе стоит воспринимать не только как прием пищи, но и как возможность перезагрузиться и отдохнуть.
Принимайте витамин D
Осеннее солнце – это скорее редкость, поэтому витамин D нужно потреблять в виде специальных добавок и продуктов, которые его содержат в своем составе. Хотя и о 10-минутные прогулки не стоит забывать. Такой тандем подарит вам хорошее самочувствие и прекрасный отдых.
Активный отдых с друзьями
Отдавайте предпочтение пешим прогулкам или отдыху на природе, вместо посиделок в баре с пивом. Это поможет утром чувствовать себя бодрым. Если же не всегда удается выбраться на встречу с друзьями, организуйте себе дома танцы перед зеркалом. Они легко заменят активности и поднимут вам настроение.
Подготовка ко сну
Качественный и здоровый сон требует незаурядной подготовки. Если вы собираетесь ложиться в постель, перед этим избегайте зрительных раздражителей – яркого света, телефонов и других гаджетов. Дело в том, что искусственное освещение повышаете стимуляцию мозга и затрудняет процесс переключения организма с активной фазы в фазу отдыха.
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