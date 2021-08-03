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Почему вы не можете похудеть: названа главная привычка, которая тормозит процесс

3 августа 2021, 04:22

Почему нам так сложно расстаться с лишними килограммами – рассказала эксперт в психологии снижения веса Елена Кален.

Есть и худеть
Привычки, которые мешают вам похудеть / http://edinstvennaya.ua

Порой путь к идеальной фигуре оказывается несправедливо долгим и тернистым. Причём со стороны может казаться, что вы всё делаете правильно. Возможно, причиной такого застоя являются некоторые привычки, которые сохранились еще с детства.

Почему же ваши лишние килограммы никак не хотят с вами прощаться, а позапрошлогодние джинсы все так же безнадежно малы – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален у себя в Инстаграм.

От чего появляется лишний вес

Елена Кален подчеркнула, что лишние килограммы являются следствием лишней еды. Избыточный вес, по ее словам, никак не зависит от генетической предрасположенности или от возраста. Все дело в наших привычках действовать и думать определенным образом.

Главная привычка, мешающая снизить вес – это то, что человек принимает пищу при отсутствии чувства голода. Многие люди едят по разным причинам, но не тогда, когда испытывают голод. Едят, потому что пора завтракать, надо доесть за детьми, потому что все вокруг едят и миллиону других причин – отметила Кален.

Для того чтобы избавиться от привычки есть без голода, следует:

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  • Научиться питаться интуитивно.
  • Во время приема пищи не отвлекаться на другие дела и занятия.
  • Не терпеть чувство голода, иначе обменные процессы замедлятся и поспособствуют набору веса. Именно поэтому важно иметь при себе что-то на перекус, чтобы в случае необходимости утолить голод.
блины_блинчики_еда_пища
Питаться нужно тогда, когда возникает чувство голода / 1zoom.ru

Для того чтобы килограммы уходили естественным образом, без вредных диет и жестких ограничений, а результат закрепился надолго – старайтесь осознанно принимать пищу и сформировать новое пищевое поведение и привычки.

Когда мы начинаем питаться осознанно, то меняется и наше психологическое состояние. Мы слушаем свое тело, а это даже на физиологическом уровне вызывает изменения в организме. Например, снижается уровень гормона стресса – резюмировала Елена Кален.

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Ранее известный диетолог и бывший фитнес-тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась несколькими приемами, как разнообразить рацион, если вы хотите питаться правильно.

лишний вес похудение диетолог Елена Кален
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