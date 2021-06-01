Как уменьшить признаки старения - ответ ученых

Как уменьшить признаки старения / Angie Diep / flickr.com

Простые изменения в питании и образе жизни, включая улучшение режима сна, прием пробиотиков и физические упражнения, могут уменьшить признаки биологического старения на три года всего за восемь недель. Об этом свидетельствуют опубликованные на страницах журнала Aging результаты исследования ученых Исследовательского института Хельфготта при лабораторной поддержке Центра анализа генома Йельского университета.

Генетики доказали, что нашли способ обратить вспять биологический возраст, измеренный по часам ДНК Horvath 2013 [эпигенетические часы ДНК – это совокупность эпигенетических меток ДНК для определения биологического возраста ткани, клетки или органа – Главред] более чем на три года всего за восемь недель с помощью диеты и образа жизни.

Ученые провели клиническое исследование среди 43 здоровых взрослых мужчин в возрасте от 50 до 72 лет. Восьминедельная программа включала диету, сон, физические упражнения и отдых, а также прием пробиотиков и фитонутриентов. По итогам наблюдения, этот режим привел к значимому снижению маркеров биологического возраста — более чем на три года по сравнению с контрольной группой без каких-либо перемен в рационе и жизни.

Ведущий эпигенетик Моше Шиф, доктор философии из Университета Макгилла и соавтор исследования, добавил, что уникальность эксперимента в том, что он показал естественную, но управляемую стратегию, направленную на систему метилирования нашего организма.

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