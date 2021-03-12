Какая еда на завтрак мешает людям худеть / flickr.com// Mark

От многих продуктов, которые люди едят на завтрак, стремительно появляется лишний вес. Об этом сообщает портал Nutritiouslife со ссылкой на диетологов.

Врачи считают, что большинство людей не обращает внимание на четыре фактора,мешающие им нормально худеть благодаря завтракам.

Вредно добавлять в утренний рацион много углеводов. Во-первых, они не насытят организм на длительный промежуток времени, а во-вторых, приведут к резкому росту уровня сахара в крови.

Аналогичная ситуация со сладостями. После пробуждения, употребляя продукты с высоким содержанием сахара или насыщенных жиров, получим лишнюю нагрузку на печень.

Употребление каш быстрого приготовления может также привести к увеличению веса, потому что они содержат рафинированные зерна и сахар. К слову, рафинированные углеводы быстро поднимают уровень сахара в крови, но с такой же скоростью ситуация меняется на противоположную, что заставляет чувствовать усталость и переедать.

Еще одним фактором, способствующим лишним килограммам, является слишком быстрое потребление пищи. Если вы едите очень быстро, то можно не почувствовать сытость и переесть. Итак, важно потреблять пищу медленно, внимательно и заранее продумывать рацион.

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