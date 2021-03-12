УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Какая еда на завтрак мешает людям худеть

12 марта 2021, 06:05

Выяснилось, что никак невозможно людям солидно похудеть, если они будут пренебрегать качественной и полезной едой в утренние часы каждого дня.

Еда
Какая еда на завтрак мешает людям худеть / flickr.com// Mark

От многих продуктов, которые люди едят на завтрак, стремительно появляется лишний вес. Об этом сообщает портал Nutritiouslife со ссылкой на диетологов.

Врачи считают, что большинство людей не обращает внимание на четыре фактора,мешающие им нормально худеть благодаря завтракам.

Вредно добавлять в утренний рацион много углеводов. Во-первых, они не насытят организм на длительный промежуток времени, а во-вторых, приведут к резкому росту уровня сахара в крови.

Аналогичная ситуация со сладостями. После пробуждения, употребляя продукты с высоким содержанием сахара или насыщенных жиров, получим лишнюю нагрузку на печень.

Употребление каш быстрого приготовления может также привести к увеличению веса, потому что они содержат рафинированные зерна и сахар. К слову, рафинированные углеводы быстро поднимают уровень сахара в крови, но с такой же скоростью ситуация меняется на противоположную, что заставляет чувствовать усталость и переедать.

Еще одним фактором, способствующим лишним килограммам, является слишком быстрое потребление пищи. Если вы едите очень быстро, то можно не почувствовать сытость и переесть. Итак, важно потреблять пищу медленно, внимательно и заранее продумывать рацион.

Читайте такжеМедики назвали самый полезный завтрак

Здоровье - о чем ранее сообщалось:

завтрак похудение
Сейчас вы просматриваете новость «Какая еда на завтрак мешает людям худеть». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Каскад магнитных бурь атакует сосуды: как пережитьКаскад магнитных бурь атакует сосуды: как пережить Антираковая ягода: врачи назвали супермощный фруктАнтираковая ягода: врачи назвали супермощный фрукт Какие сыры опасны для здоровья: врачи дали ответКакие сыры опасны для здоровья: врачи дали ответ О какой болезни сигнализирует выпадение волос - ответ экспертовО какой болезни сигнализирует выпадение волос - ответ экспертов Как пищевую соду правильно применять в народной медицинеКак пищевую соду правильно применять в народной медицине

Последние новости

07:31
Гороскоп на 12 марта для всех: личные сюрпризы и виражи судьбы
07:20
Киберкопы задержали в Украине кураторов двух групп смерти в соцсетях Видео
07:14
Как распознать критический уровень холестерина Видео
06:54
Донбасс превратился в бронепоезд Кремля мнение
06:33
Стало известно об эффективности вакцины Novavax, которую заказала Украина Видео
Реклама
06:30
В Крыму на совещании с Аксеновым выругались отборным матом Видео
06:05
Какая еда на завтрак мешает людям худеть
05:28
Великий пост 2021: главные ошибки в пост – чего нельзя делать Видео
05:01
В Польше выдвинули новые обвинения из-за стадиона Шухевича в Тернополе Видео
04:22
Юрист объяснила ситуацию с двойным гражданством в Украине Видео
03:50
Врач сделал заявление об отсутствии третьей волны СOVID-19 в Украине Видео
03:09
Про Черепашек-ниндзя выйдет новая игра в стиле любимого мультика Видео
02:14
Киев назвал главную ошибку Кремля по вопросу Донбасса Видео
01:09
СМИ назвали сроки введения санкций ЕС против России Видео
00:48
Как распознать мужчину, которому нужен только секс - ответ психологов
00:30
В МОЗ сделали заявление о вакцинации от COVID-19 всего населения Видео
00:23
Диетолог развенчала популярные мифы о протеиновых продуктах Видео
00:04
Врач рассказала о невероятной пользе фиников для организма Видео
11 марта, четверг
23:53
Рома дома разгромила Шахтер в матче Лиги Европы Фото Видео
23:39
В Украину несется метель и 15-градусный мороз Видео
Реклама
23:25
В США объяснили, как Вашингтон намерен остановить РФ на Донбассе Видео
22:58
Комаровский озвучил золотые правила для будущего папы
22:52
Эмили Ратаковски впервые стала мамой и показала новорожденного сына
22:37
Ляшко рассказал, кого ожидает вакцинация от COVID-19 на новом этапе Видео
22:29
В ГФС рассказали подробности обысков на АЗС, связанных с Медведчуком Видео
22:10
Ляшко заявил об опасности нового штамма коронавируса в Украине Видео
22:05
Признаки низкого уровня кислорода в крови: на что обратить внимание Видео
22:02
В ЕС пояснили, повышает ли вакцина AstraZeneca риск образования тромбов Видео
21:49
Лига Европы: Динамо проиграло дома Вильярреалу Фото Видео
21:46
В Кабмине назвали реформу, которая поможет Украине вступить в НАТО Видео
21:19
Выяснилась причина крушение сухогруза в Черном море Видео
21:12
В ЕС рассказали о новых санкциях против России Видео
20:47
Кулеба раскрыл сценарий возвращения Крыма в Украину Видео
20:40
Данилов отреагировал на жесткие обыски на "заправках Медведчука" Видео
20:31
Появились подробности убийства 7-летней девочки на Херсонщине Видео
20:21
Секс в воде: четыре лайфхака, чтобы сделать его приятным Видео
20:16
Ученые назвали фрукт, который считают лекарством от рака груди Видео
20:11
Анонсирована новая игра в популярной серии We Were Here Видео
20:05
Скандал из-за Спутника V: в Словакии глава Минздрава ушел в отставку Видео
19:40
Данилов оценил вероятность нового военного нападения России на Украину Видео
Реклама
19:37
СНБО утвердил важный документ по деоккупации Крыма Видео
19:32
Новолуние в марте 2021 года: главная угроза и лучшие занятия Видео
19:20
На Киев надвигается снежная буря и мороз Видео
19:12
Журналисты поделились новыми кадрами готовящегося экшена Deathloop Фото
19:01
В Нацбанке пояснили, почему в Украине стремительно дорожают продукты Видео
18:46
У Зеленского заявили об ударе по 236 депутатам, голосовавшим по Крыму Видео
18:25
Перед введением годового тарифа на газ поставщиков нужно обеспечить доступным ресурсом – эксперт
18:21
Великий пост 2021: вкусные рецепты и рацион питания Видео
18:15
В магазине Epic Games Store началась раздача новой бесплатной игры Видео
17:53
Дело против Медведчука и Козака ведут по статье о военных преступлениях - ОГП Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять