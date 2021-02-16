Диетологи назвали самый вредный завтрак

Назван самый вредный завтрак / pixabay

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Светлана Исакова рассказала, что есть на завтрак категорически не стоит.

По ее словам, бутерброды на завтрак есть можно, но нужно понимать, что это за бутерброд. Если речь идет о белом батоне с куском вареной колбасы, то такой "кулинарный шедевр" есть не стоит в принципе.

Дело в том, что белый хлеб состоит из пшеничной муки высшего сорта, в которой содержится очень много глютена и лишь небольшое количество пищевых волокон и микроэлементов. То есть в такой еде слишком много калорий и слишком мало пользы.

"Бутерброд с колбасой — не лучший выбор. Самое вредное здесь — колбаса. Бутерброд с мясом, запеченной или слабосоленой рыбой полезен — это отличный белковый продукт с углеводами в виде хлеба. Хорошо добавить в него зелень, овощи (клетчатка)", - сказала медик.

По слова диетолога Инна Кононенко, каши быстрого приготовления - это самый вредный завтрак. Они вредят не только фигуре, но и не несут пользы здоровью.

"Каши, которые можно заварить кипятком, провоцируют выброс инсулина и резко повышают уровень сахара в крови. От них стоит отказаться диабетикам, а также людям, склонным к ожирению", - сказала Кононенко.

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Диетолог также рекомендует не есть на завтрак хлопья и мюсли, которые заливают соком либо молоком. По словам медика, лучше употреблять обычную кашу, добавляя свежие или замороженные фрукты и ягоды.

К полезным завтракам медики отнесли: крупяные каши, творог, яйца.

"Каши желательно есть 3–4 раза в неделю. Есть особенности для разных категорий пациентов. Кому-то надо ограничивать яйца из-за повышенного уровня холестерина, кому-то — злаковые каши из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта", - добавила гастроэнтеролог Светлана Исакова.

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В качестве полезной альтернативы диетологи также предложила есть гранолу или хлопья без сахара, подсластить которые можно, добавив немного меда или ягод.

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