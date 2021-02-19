Какая еда поможет при язве и гастрите - совет диетологов

Какая еда поможет при язве и гастрите / The Challenger

Люди, которые страдают от язвы желудка и гастрита, помимо приема лекарств, важно избегать употребления одних продуктов, а на некоторые, наоборот, — необходимо добавлять в питание. Об этом сообщает портал Medicalnewstoday.

Гастроэнтерологи составили перечень таковых блюд:

Цветная капуста. Один из рекомендуемых продуктов для включения в меню при язве желудка. Содержит сульфорафан — вещество, которое уничтожает опасную бактерию H. pylori.

Капуста. S-метилметионин (витамин U), который содержится в этом овоще, способствует терапии язвы желудка и стабилизирует уровень pH. Кроме того, продукт богат аминокислотой глутамином, полезной для лечения язвы.

Редька. Этот овощ очень полезен для устранения воспаления слизистой оболочки желудка и проблем с его работой.

Ягоды. В первую очередь ‒ черника и клубника. Черника является источником антиоксидантов и питательных веществ, а также улучшает функционирование иммунной системы и ускоряет выздоровление. Клубника, по словам врачей, может действовать как защитный щит. Она насыщена веществами, которые улучшают состояние слизистой оболочки пищеварительного тракта.

Яблоки. Употребление яблок ежедневно эксперты назвали естественным способом снизить вероятность появления язвы желудка. Они содержат флавоноиды, которые подавляют активность бактерий H. pylori.

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