УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Какая еда поможет при язве и гастрите - совет диетологов

19 февраля 2021, 05:02
Прослушать новость
Остановить

Медики в деталях рассказали, какие продукты нужно добавлять в перечень своего питания - для того, чтобы облегчить лечение гастрита или язвы.

Продукты
Какая еда поможет при язве и гастрите / The Challenger

Люди, которые страдают от язвы желудка и гастрита, помимо приема лекарств, важно избегать употребления одних продуктов, а на некоторые, наоборот, — необходимо добавлять в питание. Об этом сообщает портал Medicalnewstoday.

Гастроэнтерологи составили перечень таковых блюд:

Цветная капуста. Один из рекомендуемых продуктов для включения в меню при язве желудка. Содержит сульфорафан — вещество, которое уничтожает опасную бактерию H. pylori.

Капуста. S-метилметионин (витамин U), который содержится в этом овоще, способствует терапии язвы желудка и стабилизирует уровень pH. Кроме того, продукт богат аминокислотой глутамином, полезной для лечения язвы.

Редька. Этот овощ очень полезен для устранения воспаления слизистой оболочки желудка и проблем с его работой.

Ягоды. В первую очередь ‒ черника и клубника. Черника является источником антиоксидантов и питательных веществ, а также улучшает функционирование иммунной системы и ускоряет выздоровление. Клубника, по словам врачей, может действовать как защитный щит. Она насыщена веществами, которые улучшают состояние слизистой оболочки пищеварительного тракта.

Яблоки. Употребление яблок ежедневно эксперты назвали естественным способом снизить вероятность появления язвы желудка. Они содержат флавоноиды, которые подавляют активность бактерий H. pylori.

Читайте такжеМожно ли пить кофе на голодный желудок: названы последствия

Напомним, ранее сообщалось:

  • Известный диетолог Альбина Комиссарова назвала правильное время, когда есть картошку.
  • Медик сообщила, что картофель стоит есть до определенного времени, и при этом важно сбалансировано питаться.
продукты питания гастрит язва желудка
Сейчас вы просматриваете новость «Какая еда поможет при язве и гастрите - совет диетологов». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Врач назвала неожиданную опасность чеснокаВрач назвала неожиданную опасность чеснока Не зеленый и не черный: этот чай продлевает жизньНе зеленый и не черный: этот чай продлевает жизнь Врач назвала опасные свойства гранатаВрач назвала опасные свойства граната Борется с повреждением ДНК: ученые указали на супер свойство этой ягодыБорется с повреждением ДНК: ученые указали на супер свойство этой ягоды Что за соки помогут телу избежать запоров - совет диетологовЧто за соки помогут телу избежать запоров - совет диетологов
Следующий материал

Последние новости

06:00
Дипломат заявил о провале Минских соглашений и объяснил, как действовать Украине
05:40
Эксперт рассказал, почему Россия боится санкций Евросоюза из-за Навального Видео
05:40
Как скачать видео с ВКонтакте на любое устройство: простая инструкция
05:02
Какая еда поможет при язве и гастрите - совет диетологов Видео
04:30
Мольфары предсказали распад РФ и рассказали, что ждет Путина Видео
Реклама
04:04
На Банковой признались, подумывают ли об отставке Кабмина Видео
03:37
Чай из крапивы: в чем польза Видео
03:09
Политик объяснил, почему в Украине провалилась "спецоперация вакцинация" Видео
02:42
Гороскоп на 19 февраля для всех: серьезный роман, любовный прокол и подножка от недругов Видео
02:13
Эксперт рассказала о самых популярных сексуальных фантазиях мужчин Видео
01:55
В Сети появился предполагаемый список анонсов выставки BlizzConline Видео
01:30
В РФ оценили шансы на возвращение Крыма Украине при президенте Навальном Видео
01:04
Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным и сказал, будет ли что-то просить Видео
00:57
"Какая это к черту провокация": Кравчук эмоционально высказался о войне на Донбассе Видео
00:43
В РФ мужчина застрелил дочь соседей: перед гибелью девочка записала видео в TikTok
00:19
Остаться здоровым до 100 лет: японские ученые нашли лекарство, как перестать стареть Видео
00:16
В Слуге народа рассказали о судьбе Степанова в случае провала вакцинации Видео
18 февраля, четверг
23:55
Врачи назвали опасность колбасы для организма человека Видео
23:51
Шахтер обыграл Маккаби в матче Лиги Европы Фото Видео
23:40
В Кабмине раскрыли планы Украины по Минским соглашениям Видео
Реклама
23:10
Население Украины за год резко сократилось Видео
22:54
Отравление детей таблетками: как обеспечить безопасность ребенка в Сети Видео
22:50
У Лаврова оценили шансы на компромисс с Японией по Южным Курилам
22:34
Смертельный челлендж добрался до Киева: школьник наглотался таблеток Видео
22:23
Зеленский назвал сроки, когда Украина будет в ЕС Видео
22:20
"7 минут ужаса": NASA проводит уникальную операцию на Марсе – онлайн Видео
22:06
Минобороны попалось на покупке непригодных аппаратов ИВЛ на кругленькую сумму
22:01
Порошенко купил канал Прямой и пригрозил Зеленскому судьбой Януковича Видео
21:50
Украинцам в Польше сделают бесплатные прививки от COVID-19, но есть условие Видео
21:44
Эксперт-дантист предупредил об опасности использования популярного "аксессуара" Видео
21:32
В Украине ужесточили карантинные ограничения Видео
21:31
Полиция Ровно нашла стоматолога, которая беспощадно била и душила детей
21:21
Как долго длится сердечный приступ, если его не лечить Видео
21:01
В Европарламенте решили наказать Беларусь и лишить Евровидения Видео
20:58
Воспаление сердца: признаки и причины возникновения Видео
20:54
Рыбы: совместимость, сильные стороны и ключевые недостатки Видео
20:53
Смертельная опасность для каждого второго: обнаружены неожиданные последствия COVID-19 Видео
20:32
Латвия забрала в свой бюджет $30 млн экс-соратника Януковича Видео
20:31
В Укрзализныце придумали, как упростить покупку билетов для пассажиров Видео
20:27
В Baldur's Gate III грядет самое большое обновление и новый класс Видео
Реклама
20:13
Как правильно использовать кокосовое масло: главные способы Видео
20:05
Евросоюз не собирается вводить санкции против России, о которых просил Навальный – Bloomberg Видео
20:04
Против жены блогера Шария завели уголовное дело
20:02
США назвали условие для сближения Украины с НАТО Видео
19:44
"Умные такие, прям капец": работница Укрпочты отказалась обслуживать на украинском и вызвала копов Видео
19:30
Создатель Max Payne и Control поделился планами на будущее Видео
19:29
"Деду в бункере приснился кошмар": Навального в СИЗО поставили на учет Видео
19:05
В Крыму заявили о спасении полуострова от засухи и обвинили Украину Видео
18:46
В Epic Games Store в течение недели можно бесплатно забрать две игры
18:45
Динамо не смогло обыграть Брюгге в матче Лиги Европы Фото Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять