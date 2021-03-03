Какие продукты нужно употреблять ради здоровья почек / Flickr / Andrew Huff

Человеческое тело во многом зависит от качества работы почек. Портал Times Now опросил экспертов и те составили перечень продуктов, которые очень благоприятно влияют на этот орган и дают телу правильный баланс белков, калорий, витаминов и минералов.

Вода. Для укрепления здоровья почек пейте достаточно этой жидкости. Пить воду нужно каждый раз, когда человек чувствует жажду, поглощая не менее двух–трех литров в течение дня. И избегать при этом чрезмерного употребления соли.

Яблоки. Яблоки являются хорошим источником пектина (растворимой клетчатки). Это вещество может снизить уровень холестерина и глюкозы. Яблочная кожура является мощным источником антиоксидантов, которые защищают клетки мозга. Этот фрукт также полезен для здоровья почек.

Клюква. Эта ягода, как известно, защищает от инфекций мочевого пузыря, предотвращая прилипание бактерий к его стенке. Это ее свойство и способствует здоровью почек.

Как говорят медики, у людей с расстройствами или хроническими болезнями почек, есть повышенный риск ухудшения их функции. Именно поэтому такие люди должны употреблять продукты с низким содержанием фосфора и калия ‒ свежие фрукты и овощи, хлеб, макаронные изделия, рис, кукуруза.

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