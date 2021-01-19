Какие продукты помогут убрать лишний жир - ответ диетологов

Какие продукты помогуть убрать лишний жир / Hyser

Мириться с излишками жира на животе не нужно, поскольку концентрация лишнего веса в этой части тела подрывает здоровье. Такого мнения придерживается большинство британских диетологов, сообщает специализированный портал Express.

Увеличение количество жира на животе, по словам ученых, приводит к развитию воспаления, которое в свою очередь является фактором повышенного риска возникновения многих опасных нарушений и болезней.

Поэтому людям, имеющим лишний вес на талии, полезно употреблять в пищу определенные продукты. Речь идет о еде, в которой большое количество растворимой клетчатки. Она проходит через пищеварительную систему организма специфическим образом, и, таким образом, является дополнительным бонусом в деле похудения.

"Смешиваясь с влагой, растворимые пищевые волокна образуют гелеобразные вещества и снижают абсорбцию жира, то есть не дают ему перевариваться и всасываться, тем самым помогая контролировать вес", — заявили диетологи.

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