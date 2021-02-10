Какие продукты помогут убрать упадок сил - ответ экспертов

По мнению специалистов, помочь организму справиться с упадком сил и продолжить нормальную работу помогут правильным образом подобранные продукты.
Недостаток сил очень плохо влияет на ежедневную деятельность человека ‒ в условиях него сами собой падают производительность и результативность труда. Портал Healthline опросил экспертов и те рассказали, употребление каких продуктов поможет справиться с нехваткой сил.
Бананы
Бананы - один из лучших продуктов питания. Они являются прекрасным источником сложных углеводов, калия, витамина В6.
Жирная рыба
Такие рыбы, в первую очередь ‒ лосось и тунец, являются хорошими источниками белка, жирных кислот и витаминов группы В. Порция лосося (1135 миллиграмм на 100 грамм рыбы) или тунца (243 миллиграмм на 100 грамм рыбы) обеспечивает нужное организму количество жирных кислот Омега-3.
Яйца
Это настоящий кладезь белка, которое может предоставить вам желаемой энергии. Так в 100 грамм сырого яйца содержится 10,9 грамм белка (22% дневной нормы).
Кроме этого, в яйцах много аминокислоты (лейцина). Она помогает клеткам принимать больше сахара в крови, стимулировать выработку энергии. А также способствует увеличению расщепления жира для выработки энергии.
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