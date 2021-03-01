Какие вещества заставляют людей объедаться - ответ диетолога

Какие вещества заставляют людей объедаться / cheredoll / flickr.com

Даже если человек ест здоровую пищу и занимается физкультурой, то все равно есть вероятность, что он ненароком употребляет вредные продукты. Как рассказал в комментарии порталу Focus диетолог и эксперт по питанию Голо Уилланд, даже в здоровой пище могут быть вещества, которые способствуют ожирению.

Глутамат

Это вещество встречается в естественных условиях, но его и добавляют ко многим продуктам.

"Глутамат известен как усилитель вкуса, но он в гораздо большей степени усиливает аппетит, — объясняет эксперт по питанию. Исследования показывают ‒ когда глутамат добавляется в пищу, мы съедаем ее гораздо больше чем надо", ‒ сказал Уилланд.

В составе продукта глутамал часто скрывается за терминами "дрожжевой экстракт", "ароматизатор", "сусло", а также аббревиатурами от "E620" до "E625" и его усилителями от "E626" до "E635".

Подсластители

В подсластителях мало калорий. И тот, кто пьет диетическую кока-колу вместо обычного сладкого варианта, надеется похудеть.

"Это не так. Подсластители дают мозгу сигнал о высвобождении инсулина. Это приводит к быстрому падению сахара в крови, что, в свою очередь, провоцирует аппетит и тягу к еде", — объяснял Уилланд.

Фруктоза

"Она не является питательным веществом, нашему организму она вообще не нужнаОна превращается в организме в жир и глюкозу, а также сильно стимулирует образование мочевой кислоты — это способствует ожирению", — сказал Уилланд.

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