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Какой вид спорта опасен для людей с высоким давлением - ответ ученых

22 февраля 2021, 05:30
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Исследователи рассказали, какой именно вид физических нагрузок категорически противопоказан людям, которые страдают от повышенного давления.

Велосипед
Какой вид спорта опасен для людей с высоким давлением/ Flickr / David M.

Людям с повышенным артериальным давлением и слабыми сосудами, врачи советуют избегать подъема тяжелых гантель или гирь. Такая атлетика опасна из-за риска возникновения и разрыва аневризм головного мозга. Об этом сообщает портал Express со ссылкой на специалистов Медицинского центра имени Окснера.

Ученые предупреждают, что чрезмерные физические нагрузки нарушение может повреждать мозг либо способствовать развитию геморрагического инсульта, который характеризуются слабостью / параличом руки или ноги, судорогами, проблемами со зрением, речью и пониманием языка.

Врачи констатируют ‒ аневризмы головного мозга обычно возникают у людей в возрасте от 35 до 60 лет (в большинстве случаев после достижения сорокалетия). Чаще они развиваются у женщин в соотношении 3:2. Врожденные аномалии и некоторые генетические заболевания прямо влияют на ослабление сосудов и усиливают склонность к образованию церебральных аневризм.

Кроме того, получить аневризму можно во время тяжелых тренировок в спортивном клубе. В частности, резкие скачки артериального давления, возникающие во время поднятия тяжестей, могут вызвать разрывы ослабленных сосудов, аневризму мозга, а также способствовать инсульту.

Читайте такжеВысокое кровяное давление: 6 признаков необходимости вызова врача

Как снизить давление - что было ранее:

  • Диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.
  • До того ученые рассказали, какой сок, употребленный в умеренных количествах, может стать лекарством для увеличения продолжительности жизни.
физкультура здоровье физическая подготовка артериальное давление
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