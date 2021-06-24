Календарь магнитных бурь на июль 2021: когда ударит по голове сильнее всего / 1zoom.ru

Магнитные бури в июле 2021 будут влиять и на самочувствие, и на настроение.

Влияние магнитных бурь, как утверждает статистика, ощущает на себе около 70% жителей нашей планеты. К тому же в июле будет как минимум одна опасная магнитная буря, последствия которой ощутят даже здоровые люди.

Магнитные бури пережить легче, если готовиться к ним заранее: нормально высыпаться накануне, не планировать на эти дни тяжелых физических нагрузок или работу, что требует высокой концентрации или больших нервных усилий. Также во время магнитных бурь стоит исключить из рациона тяжелую пищу, зато добавить в свой распорядок дня – неторопливые прогулки на свежем воздухе (только не под прямыми лучами солнца, а утром или вечером).

А чтобы правильно подготовиться к геомагнитным колебаниям – нужно заранее знать, когда магнитные бури в июле 2021 года. Самый точный прогноз магнитных бурь на июль 2021 подготовил Главред.

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Расписание магнитных бурь на июль 2021: когда, какого числа магнитные удары 2021

Первые геомагнитные возмущения начнутся еще в начале месяца. Магнитная буря 4 и 5 июля 2021 на пике будет достигать четырех баллов. По данным NASA, самым сложным днем будет 4-е число, а по данным ФИАН (Лебедев) – пик удара придется на 5 июля.

Читайте такжеЭтот фрукт помогает снизить давление: врач объяснил, как не свести пользу к нулюВ это время возможны приступы агрессии и перепады настроения, у кого-то могут усилиться депрессивные настроения. Поэтому стоит чаще заряжаться позитивными эмоциями: читать добрые книги, смотреть веселые фильмы, общаться с любимыми людьми. При необходимости можно выпить расслабляющий чай или принять успокаивающую ванну.

Магнитная буря 9 и 10 июля 2021 будет слабее, чем предыдущий удар: ее сила не должна превышать трех баллов. В это время вероятны проблемы со сном. Некоторые могут жаловаться на тошноту и головокружения.

Магнитная буря 12 и 13 июля 2021 уже будет серьезным испытанием для сосудов: планетарный индекс превысит норму втрое, но сила удара должна удержаться на отметке в четыре балла. Это самый серьезный удар месяца.

В этот период возможны:

приступы тахикардии;

одышка;

головные боли вплоть до мигреней;

головокружения;

проблемы с настроением: апатия или раздражительность;

обострение хронических заболеваний;

проблемы со сном.

На эти дни лучше не планировать не только сложных дел, но и просто принятие важных решений. Это будет начало рабочей недели, начать которую стоит максимально спокойно и взвешенно.

Завершит этот период геомагнитных возмущений магнитная буря 29 числа 2021. В зоне риска в этот день окажутся "сердечники" и люди, которые страдают от хронических головных болей.

Во время магнитных бурь надо постараться избегать конфликтов и ссор, чаще двигаться и больше гулять на свежем воздухе. От алкоголя и кофе лучше отказаться – а вот простую чистую воду пить почаще.

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