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Комаровский пояснил, как родителям защитить детей от насильников

20 марта 2021, 19:48

Самое главное, это всегда внимательно слушать то, что говорят дети. Всегда найдите минутку, чтобы выслушать свое чадо, пусть обращается в любую минуту.

Комаровский
Комаровский поведал об отношениях с детьми / УНИАН

Большинство преступлений в отношении ребенка совершаются по причине того, что дети ничего не сообщают о них своим родителям или же родители не придают значения словам ребенка, отметил известный педиатр Евгений Комаровский в Instagram.

Также, очень часто бывает, что дети не видят в родителях защитников и друзей, поэтому и скрывают важные подробности своей жизни, опасаясь быть обвиненными или отруганными. А хулиганы и насильники только этим и пользуются, подавляя детей психологически и физически.

Доктор Евгений Комаровский на своей странице объяснил родителям, как избежать подобных проблем.

Самое главное, это всегда внимательно слушать то, что говорят дети. Всегда найдите минутку, чтобы выслушать свое чадо: покажите, что к вам можно обратиться в любое время и по любому поводу. Именно внимание родителей к своему ребенку, его жизни, интересам, кругу общения - важная составляющая профилактики правонарушений в отношении детей, ведь любой хулиган или насильник опасается, что информация о нем и его действиях станет известна взрослым.

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Наблюдайте за любыми изменениями в настроении и поведении ребенка. Они могут быть не случайны. Возможно реальных поводов для беспокойства и нет, но все же лучше в этом убедится.

Если подтверждается информация о противоправных действиях в отношении ребенка, но вы не знаете, как поступить, то воспользуйтесь услугами специалистов: психологов и юристов, обратитесь на горячую линию и обязательно найдите поддержку. Помните, что защита законных прав детей является безусловным приоритетом. Если ребенок пострадал, то он обязательно должен получить профессиональную помощь.

  • Известный детский врач Евгений Комаровский, который часто дает советы мамочкам по уходу за новорожденными и воспитанию старших детей, обратился к будущим отцам.
  • Кандидат медицинских наук на своей официальной странице в Instagram перечнем важных правил, которые помогут родителям спокойно и без лишней суеты и нервотрепки подготовиться к рождению ребенка.
Евгений Комаровский родительские права
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