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Кому нельзя есть рис - ответ диетолога

24 августа 2021, 02:35
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Эксперт рассказала о пользе риса и объяснила, кому и почему нельзя кушать этот популярный продукт.

рис
Есть рис можно не всем / Фото ua.depositphotos.com

Рис – полезный диетический продукт. Он незаменим при похудении, так как сложные углеводы, которые в нем содержатся, надолго обеспечивают сытость и позволят не переедать. Но кушать рис можно не всем - врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому этот продукт противопоказан.

В чем польза риса

А отварном рисе содержится 2,6 грамма жиров и всего 120 калорий на 100 граммов продукта. Кроме того, рис богат витаминами группы B, необходимыми для нервной системы, калием, марганцем, цинком, магнием, фосфором. Является натуральным сорбентом, избавляет организм от токсинов и препятствует отложению солей, передает РИА Новости.

Рис легко усваивается и полезен при заболеваниях ЖКТ, которые сопровождаются диареей и вздутием живота. При остром гастрите рекомендуются жидкие рисовые каши на воде.

Кому нельзя есть рис

Людям, склонным к запорам, рис не следует употреблять чаще, чем два раза в неделю. А при наличии ожирения рис следует и вовсе исключить, так как он усилит проблемы с перистальтикой кишечника.

"Белый рис не рекомендуется при диагнозе "диабет": его гликемический индекс – 70, а индекс каши на молоке составит уже 75. Полностью здоровому человеку можно съедать не более 200 граммов отварного риса в день", — рассказала Кораблева.

Как сообщал Главред, эксперты объяснили, какой рис более питательный - белый или коричневый.

Также стало известно, чем опасен для тела обычный рис.

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здоровье диетолог рис
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