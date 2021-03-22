Можно ли похудеть во время Великого поста – ответ диетолога

Похудеть во время Великого поста не получится / 1zoom.ru

Великий пост в 2021 году начался 15 марта и продлится вплоть до 1 мая. Многие, кто следит за своим весом, задаются вопросом - можно ли похудеть в пост. Диетолог Ирина Гудым объяснила, получится ли сбросить лишние килограммы, если придерживаться постного меню.

Оказалось, что похудеть во время Великого поста не получится, особенно, если человек постится уже не первый год, пишет Liga.net.

Диетолог заявила: когда человек переходит на режим постного питания, количество белка, который он получает с пищей, значительно уменьшается. Соответственно, меньше становится и энергии, которая тратится на процесс пищеварения, поэтому человек не худеет.

Диетолог также рассказала о рисках. По ее словам, значительное снижение количества белка в рационе может повлечь потерю мышечной массы, так как тело не производит протеин, а получает его из пищи. И хорошо, если это мышцы рук и ног. Гораздо хуже, когда эти изменения касаются внутренних органов – сердечной мышцы и ворсинок в кишечнике, которые также имеют белковый характер. Их главная задача – впитывать витамины и минералы, которые мы получаем вместе с пищей.

"Когда порция белка снижается (менее 30 граммов в день), эти ворсинки отмирают, а новые не образуются (не хватает строительного материала). Мы можем дополнительно пить дорогие витаминные комплексы, но толку от этого почти не получим, потому что они просто пройдут насквозь, выйдут из тела естественным путем вместе с мочой", – отметила Гудым.

Читайте такжеВеликий пост 2021: меню и рецепты на первую неделюВторая причина, по которой не худеют во время поста, следует из первой. Так, мышечная ткань является крупнейшим потребителем калорий, поэтому она прожорлива в энергии, и мы тратим на нее большую дозу калорий.

Таким образом наш организм начинает тратить меньше калорий из-за потери мышечной ткани и уменьшения количества белка в пище. В результате появляется избыток, который и откладывается в виде дополнительного веса.

"Поэтому если в первый год вы действительно похудеете во время поста, уже во время второго и третьего этот эффект будет почти незаметным. Наш организм привыкает к шоку, а мы начинаем искать новые вкусные постные блюда и пытаемся внести разнообразие в довольно простое меню. Начинаем готовить постные пироги и блины, в состав которых входит мука и сахар. Все это не способствует потере лишнего веса", – резюмировала диетолог.

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Напомним: