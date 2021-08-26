Можно ли во сне "сжигать" лишний вес - ответ диетолога

Можно ли во сне "сжигать" лишний весь - ответ диетолога/ ua.depositphotos.com

Для сброса лишнего веса вовсе не обязательно ложиться спать на голодный желудок. О том, что лучше всего съесть перед сном, врач-диетолог и эндокринолог Анжелика Чиж рассказала порталу "Доктор Питер".

Специалист отметила, что в организме до полуночи вырабатывается сжигающий жир гормон — соматотропин.

"Для его выработки надо сделать два шага. Первый шаг — съесть перед сном два отварных яичных белка. Второй шаг — лечь спать до 11 часов вечера. Утром на весах — минус 300 граммов", — заявила она.

Также диетолог перечислила продукты, от которых не следует отказываться даже при диете. В первую очередь к ним относятся содержащие белок продукты: курица, индейка, рыба, яйцо, нежирное мясо. Они важны для укрепления костей и иммунной системы, улучшения кожи и выработки гормонов.

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