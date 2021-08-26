УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Можно ли во сне "сжигать" лишний вес - ответ диетолога

26 августа 2021, 03:46
Прослушать новость
Остановить

В организме до полуночи вырабатывается сжигающий жир гормон — соматотропин. Об этом говорит известный врач-диетолог и эндокринолог Анжелика Чиж.

Сон
Можно ли во сне "сжигать" лишний весь - ответ диетолога/ ua.depositphotos.com

Для сброса лишнего веса вовсе не обязательно ложиться спать на голодный желудок. О том, что лучше всего съесть перед сном, врач-диетолог и эндокринолог Анжелика Чиж рассказала порталу "Доктор Питер".

Специалист отметила, что в организме до полуночи вырабатывается сжигающий жир гормон — соматотропин.

"Для его выработки надо сделать два шага. Первый шаг — съесть перед сном два отварных яичных белка. Второй шаг — лечь спать до 11 часов вечера. Утром на весах — минус 300 граммов", — заявила она.

Также диетолог перечислила продукты, от которых не следует отказываться даже при диете. В первую очередь к ним относятся содержащие белок продукты: курица, индейка, рыба, яйцо, нежирное мясо. Они важны для укрепления костей и иммунной системы, улучшения кожи и выработки гормонов.

Читайте такжеДиетолог раскрыла секрет, как есть досыта и не набирать лишний вес

Реклама

Напомним, ранее ученые объяснили, почему пандемия COVID-19 грозит вспышкой ожирения. Карантин можно назвать главным катализатором процесса ожирения.

Ученые нашли новую причину ожирения у женщин. Оказывается, есть четкий фактор того, что женщины начинают набирать лишний вес.

Стало известно, какие полезные продукты с омега-3 помогут сбросить вес. Как говорят медики, в организме многих людей не хватает полиненасыщенных жиров омега-3 ‒ поскольку ни один орган не может их синтезировать.

viber
здоровье лишний вес сон
Сейчас вы просматриваете новость «Можно ли во сне "сжигать" лишний вес - ответ диетолога». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Кардиолог рассказал, почему сосуды быстро стареют и как этого избежатьКардиолог рассказал, почему сосуды быстро стареют и как этого избежать Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: долги, измена или романтическое свиданиеГороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: долги, измена или романтическое свидание "Взрыв успеха" и вступление в НАТО: астролог рассказал, что ждет Украину в ближайшие 10 лет"Взрыв успеха" и вступление в НАТО: астролог рассказал, что ждет Украину в ближайшие 10 лет Убивает миллионы бактерий и яйца глистов: как правильно мыть зелень и ягодыУбивает миллионы бактерий и яйца глистов: как правильно мыть зелень и ягоды Похищение украинского самолета в Кабуле: появились подробности скандалаПохищение украинского самолета в Кабуле: появились подробности скандала

Последние новости

04:01

Украине грозят периоды засухи и мощных ливней со шквалами - климатолог

03:46

Можно ли во сне "сжигать" лишний вес - ответ диетолога

03:10

Гороскоп на 26 августа для всех знаков Зодиака: зависть, необычайная удача и финансовый бонус

03:05

Вся проблема в дискриминации: в Индии девушка сожгла себя в прямом эфире

02:59

Ницой поведала, должна ли Украина претендовать на российские земли

Реклама
02:22

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2021: кто и когда почувствует симптомы Видео

02:19

"Натуральные": у Ксении Собчак грудь выпрыгнула из слишком маленького бикини

01:33

Украину ждет новая климатическая аномалия: эксперт дала неожиданный прогноз Видео

01:22

Сколько воды нужно выпить за сутки: диетолог раскрыл метод подсчета

00:40

Лариса Ницой объяснила, почему украинцам обязательно нужно "спуститься на землю"

00:20

Как правильно замораживать продукты на зиму: секреты и правила Видео

00:07

Призерке Олимпиады, которая подарила квартиру тренеру, вручили еще одно жилье Видео

25 августа, среда
23:58

Каким будет сентябрь: синоптики дали прогноз на первый месяц осени Видео

23:18

Навальный впервые дал интервью в СИЗО и оценил вероятность его убийства

22:49

Детей лечить будет некому: врач дал тревожный прогноз по поводу медицины в Украине Видео

22:34

"Слышны взрывы": в Киеве на Позняках вспыхнул пожар в частном доме Видео

22:30

МВФ предоставил Украине помощь на восстановление экономики Видео

22:18

Пить или не пить: стало известно, как очищают воду для киевлян

22:11

Ученые выяснили, что нужно делать школам, чтобы противостоять коронавирусу Видео

22:07

В страшном ДТП в Запорожской области погибла целая семья

Реклама
21:47

"В нашей стране тренеров оставляют без внимания": призерка Олимпиады-2020 отдала квартиру наставнику Видео

21:41

Ученые узнали, риск каких неизлечимых заболеваний повышает хроническая боль Видео

21:12

Руслана выступила в кожаном наряде, в котором победила на Евровидении

21:09

Харьковский бармен надругался над украинским языком, заявив, что он "русский" Видео

20:39

Искали 11 дней: в Хмельницкой области пропавшего парня нашли мертвым у "собачьего острова" Видео

20:19

Ницой о "монстре-Путине": почему нельзя уничтожить этого "карлика"

19:58

Жадан і Собаки подорвали Сеть новым клипом Автозак

19:34

"Слава Украине" и гимн: украинцы отмечали День независимости на борту самолета

19:33

Выплаты до 7000 гривен: кто из украинцев сможет получать по две пенсии Видео

19:20

Девочка, которая растрогала песней Зеленского до слез: стало известно, кто эта маленькая звезда Видео

19:06

"Огромная трагедия": Меркель раскритиковала реакцию мира на события в Афганистане

18:32

Дьявол кроется в деталях: когда Украина по-настоящему станет субъектной мнение

18:23

Оператор Северного потока-2 проиграл суд в Германии Видео

18:20

Чехия открыла границу для украинцев: кто может попасть в страну и что нужно знать

18:12

"Захлебнемся от агрессии": Ницой назвала огромную проблему из-за возвращения Крыма и Донбасса Видео

18:11

"Конспирация потерпела фиаско": Мишину с Эллертом застукали вместе на отдыхе

18:10

Началась самая сильная магнитная буря августа 2021: что делать Видео

18:07

Ирина Билык спела три песни на концерте ко Дню независимости на Олимпийском - реакция украинцев Видео

18:00

Высокое кровяное давление: удивительный напиток, который может снизить показатели Видео

17:43

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара до +33 Видео

Реклама
17:28

У Вакарчука родился сын - артист рассекретил его имя

17:15

Адвокат покойного мэра Кривого Рога заявил, что накануне смерти Павлова над его домом летали дроны Видео

17:14

В Украине могут исчезнуть целые города: экологи бьют тревогу Видео

17:07

Новолуние в сентябре 2021: что нельзя делать и как провести день

16:53

На концерте ко Дню независимости на Олимпийском спел Кузьма Скрябин - реакция украинцев Видео

16:29

Украинцев разрешили отключать от услуг ЖКХ за долги: кому и где светит "обрезание" Видео

16:27

"Они - пустое место": Ницой ответила на слова Путина о том, что россияне и украинцы "один народ" Видео

16:23

Как будут работать школы с 1 сентября: Ляшко сделал важное заявление Видео

16:21

Деменция: четыре продукта, которые могут снизить риск умственного упадка Видео

16:09

Алена Мозговая подхватила опасное заболевание и озвучила диагноз

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять