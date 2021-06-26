УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Назван лучший напиток для печени

26 июня 2021, 03:02
Прослушать новость
Остановить

Ваша печень скажет вам "спасибо", если вы будете пить овощные соки, минеральную воду и еще один очень популярный напиток.

сок, морковь, морковный сок
Морковный сок очень полезен для печени / Фото pixaby

Диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская назвала напитки, которые восстанавливают работу печени. В частности, это ряд овощных соков, минеральная вода и кофе.

Эксперт отметила, что одними из самых полезных являются морковный и тыквенный соки, передает Москва 24. Дело в том, что в моркови, как и во всех оранжевых и желтых овощах, содержится много каратиноидов, которые уменьшают разрушительное воздействие токсинов. Дневная норма такого сока - стакан объемом 250 миллилитров.

Также полезен свекольный сок. В чистом виде его пить достаточно сложно, поэтому можно комбинировать свеклу с другими овощами. По словам эксперта, в свекле содержится вещество, препятствующее развитию раковых заболеваний. Кроме того свекла способствует омоложению клеток печени, имеет детоксикационные свойства.

За минеральную воду ваше печень также скажет вам "спасибо". Особенно полезна средне- или высокосоленая минералка.

"Она способствует снижению воспалительных процессов печени, напряжения желчного пузыря, а также улучшает желчный отток, нормализует пищеварение и восстанавливает все обменные процессы в печени", — рассказала эндокринолог.

Реклама

Читайте такжеБоль в печени: на что обратить внимание, пока не потребовалась пересадкаЗдоровым людям нужно пить стакан минеральной воды раз в день за полчаса до приема пищи. При нарушениях работы печени рекомендуется выпивать до трех стаканов в день.

Для улучшения работы печени следует пить и кофе. При этом стоит выбирать натуральный, а не растворимый. Норма кофе в день - не более двух-трех чашек в день. Этот напиток можно употреблять с молоком низкой жирности (не более 2,5%).

Как сообщал Главред, неалкогольная жировая болезнь печени - наиболее распространенное заболевание печени во всем мире, от которого страдает почти четверть человечества. Она характеризуется накоплением жира в клетках печени и может прогрессировать до воспаления, цирроза и печеночной недостаточности. Исследователи из Университета Цукубы обнаружили положительное влияние упражнений на печень, выходящее за рамки ожидаемой пользы от потери веса.

здоровье кофе печень диетолог сок
Сейчас вы просматриваете новость «Назван лучший напиток для печени». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Половое воспитание 3 сезон: дата выхода, актеры и трейлерПоловое воспитание 3 сезон: дата выхода, актеры и трейлер Эксперт поведал, с какими продуктами сочетается творог, а с какими его лучше не естьЭксперт поведал, с какими продуктами сочетается творог, а с какими его лучше не есть "Не люблю болтунов": Потап разразился угрозами"Не люблю болтунов": Потап разразился угрозами Варфоломеев день: какой сегодня праздник 24 июня и что нельзя делатьВарфоломеев день: какой сегодня праздник 24 июня и что нельзя делать Как быть с "Минском"Как быть с "Минском"

Последние новости

03:59

Жена Кошевого в крошечном бикини впечатлила формами

03:02

Назван лучший напиток для печени

02:03

Гороскоп на завтра 27 июня 2021 всех знаков Зодиака: угроза жизни, два "переворота" и жертвы козней Видео

01:37

В РФ объяснили, почему Путин будет искать повод для срыва встречи с Зеленским Видео

00:51

Обстрел британского эсминца Defender: эксперт объяснил цель Великобритании Видео

Реклама
00:47

Врачи назвали 5 самых полезных орехов Видео

00:19

Гороскоп на cегодня 26 июня 2021 всех знаков Зодиака: прорыв в карьере и окончательный разрыв Видео

00:00

В Минздраве жестко раскритиковали медиков, которые не помогли подростку после ДТП в Кривом Роге Видео

25 июня, пятница
23:15

Вслед за потопами и 35-градусной жарой на Украину идет новая напасть Видео

22:59

9 фраз, которые не должна говорить женщина после 40 лет

22:55

"Зомбоящик обрабатывает россиян д*рьмом": украинская ведущая дала советы пропагандистам России Видео

22:52

Ад в Ровенской области: ветер срывал баннеры, шел град размером с куриное яйцо

21:43

Принц Гарри срочно вернулся в Великобританию Видео

21:40

"Басту геть": в Киеве проходит акция протеста во время концерта одиозного рэпера

21:10

В МИД Украины отреагировали на продление ЕС санкций против России Видео

21:02

Названы удивительные средства защиты от комаров Видео

20:32

"Цель для ракет": в РФ нагло пригрозили Британии из-за кораблей у Крыма, упомянув Украину Видео

20:29

Самолет Мрия в Британии "сдул" забор со зрителями Видео

20:19

Microsoft рассказала, какие функции и приложения исчезнут из Windows 11 Видео

20:10

Назван самый полезный хлеб для организма Видео

Реклама
20:09

Россия перестаралась в своей любимой "игре в сумашедшего" мнение

20:05

МакSим заболела коронавирусом - состояние певицы ухудшается

19:43

В ВОЗ придумали, как справиться с новыми опасными мутациями коронавируса Видео

19:34

"Однажды я стану мэром": блогер вызвал Кличко на баттл и получил ответ в стихах Видео

19:27

Что надо знать, чтобы в доме всегда были деньги и удача Видео

19:11

В PS Store началась распродажа игр для PlayStation 5 – с первой скидкой на Returnal Видео

19:10

США обвинили РФ в блокировании Азовского моря и заявили о поддержке Украины Видео

19:07

На столичных рынках запретили продавать ряд продуктов: что грозит нарушителям

19:02

"Мяч снова на стороне России": в ОП прокомментировали заявление Кремля по поводу встречи президентов Видео

18:31

Бросалась в драку и угрожала убить сына: пьяная мать "забыла" ребенка в саду Видео

18:29

По Интервью с Вампиром Энн Райс снимают новый сериал

18:25

"Биологическая угроза": вирусолог назвала главную опасность нового штамма COVID Видео

18:20

Смерчи вместо тропиков: украинцев предупредили о резком изменении погоды Видео

18:04

"Теневой" производитель сигарет из Желтых Вод продолжает выпускать контрафакт - СМИ

17:59

Так будут выглядеть Samsung Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3: качественные рендеры

17:44

"С*ыкуны!": скандального блогера Коцабу "умыли" зеленкой в Ивано-Франковске

17:42

Резко стало темно: на Львов налетела аномальная буря, в городе армагеддон Фото Видео

17:38

"Сыграем в освобожденном Крыму": в Украине едко ответили на предложение РФ о матче сборных Видео

17:25

Он уехал, а они остались: во Львове поезд забыл своих пассажиров

17:13

Групповые видеозвонки стали доступны в Telegram в рамках свежего обновления

Реклама
16:56

Возмездие за Крым и Донбасс: Евросоюз продлил экономические санкции против России Видео

16:56

Украина не является независимым государством, считают 40% граждан – опрос Видео

16:49

Без туалетной бумаги и сосиски на завтрак: All inclusive в Кирилловке за 2 тыс. шокировал украинцев Видео

16:48

Влад Дарвин впервые показал новорожденного сына

16:28

В Днепре мужчина с ножом прямо в магазине набросился на свою сожительницу и ее крохотную дочь Видео

16:24

В Украине изменили условия карантина из-за индийского штамма Дельта Видео

16:18

Почти голая Alyona Alyona отрастила бороду ради новой пародии

16:05

В Кривом Роге отказались госпитализировать подростка, у которого после ДТП остановилось сердце Видео

15:53

Игра по мотивам "Аватара" от Ubisoft обзавелась новыми подробностями Видео

15:52

Что можно пить в жаркую погоду: вкусные рецепты лимонада Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять