Назван лучший напиток для печени

Морковный сок очень полезен для печени / Фото pixaby

Диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская назвала напитки, которые восстанавливают работу печени. В частности, это ряд овощных соков, минеральная вода и кофе.

Эксперт отметила, что одними из самых полезных являются морковный и тыквенный соки, передает Москва 24. Дело в том, что в моркови, как и во всех оранжевых и желтых овощах, содержится много каратиноидов, которые уменьшают разрушительное воздействие токсинов. Дневная норма такого сока - стакан объемом 250 миллилитров.

Также полезен свекольный сок. В чистом виде его пить достаточно сложно, поэтому можно комбинировать свеклу с другими овощами. По словам эксперта, в свекле содержится вещество, препятствующее развитию раковых заболеваний. Кроме того свекла способствует омоложению клеток печени, имеет детоксикационные свойства.

За минеральную воду ваше печень также скажет вам "спасибо". Особенно полезна средне- или высокосоленая минералка.

"Она способствует снижению воспалительных процессов печени, напряжения желчного пузыря, а также улучшает желчный отток, нормализует пищеварение и восстанавливает все обменные процессы в печени", — рассказала эндокринолог.

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Читайте такжеБоль в печени: на что обратить внимание, пока не потребовалась пересадкаЗдоровым людям нужно пить стакан минеральной воды раз в день за полчаса до приема пищи. При нарушениях работы печени рекомендуется выпивать до трех стаканов в день.

Для улучшения работы печени следует пить и кофе. При этом стоит выбирать натуральный, а не растворимый. Норма кофе в день - не более двух-трех чашек в день. Этот напиток можно употреблять с молоком низкой жирности (не более 2,5%).

Как сообщал Главред, неалкогольная жировая болезнь печени - наиболее распространенное заболевание печени во всем мире, от которого страдает почти четверть человечества. Она характеризуется накоплением жира в клетках печени и может прогрессировать до воспаления, цирроза и печеночной недостаточности. Исследователи из Университета Цукубы обнаружили положительное влияние упражнений на печень, выходящее за рамки ожидаемой пользы от потери веса.