Ученые придумали способ помогать восстановлению печени алкоголиков

Исследователи из Сибири закончили исследование, которое направлено на поиск методов восстановления печени у людей, злоупотребляющих спиртными напитками.
Коллектив ученых из Института органической химии имени Арбузова Казанского научного центра РАН и научно-производственная компания Инитиум-Фарм нашли в пихте сибирской восстанавливающие печень алкоголика натуральные вещества. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
По словам ученых, вещества терпены, которые содержатся в стволе и корнях пихты, обладают сильнейшими гепатопротекторными свойствами.
Как говорит кандидат медицинских наук и сотрудник Инитиум-Фарм Людмила Лацерус объяснила, что растения выделяют защитные вещества — терпены, которые позволяют сохранять клетки в стабильном состоянии даже при возникновении неблагоприятных стрессовых условий. В организме человека терпены играют роль в синтезе холестерина, сквалена, половых гормонов, стероидных гормонов и ферментов.
В ходе эксперимента ученые месяц вводили крысам разбавленный с водой этанол и терпенсодержащие препараты. Под воздействием терпенов у крыс-алкоголиков показатели крови пришли в норму, а выраженность повреждений клеток печени и массовый коэффициент печени уменьшились.
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