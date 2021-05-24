Назван лучший способ сжечь жир на животе

Как убрать жир с живота с помощью питания - диетолог / Фото pixabay.com

Жир на животе – проблема, с которой часто сталкиваются как женщины, так и мужчины. Глава научного совета Ассоциации диетологов Украины Александра Кириленко объяснила, что одна диета не сможет спасти ситуацию, и рассказала, что нужно делать.

Эксперт отметила, что для начала необходимо обследовать ЖКТ, сделать УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной железы. Также необходимо сдать анализ крови, печеночные и почечные пробы, маркеры диабета, передает Obozrevatel.

"Часто абдоминальный тип ожирения (отложение жировой ткани в области живота и верхней части туловища, - ред.) сопровождается метаболическим синдромом – нарушением толерантности к углеводам и диабетом второго типа", – заявила эксперт.

Читайте такжеКак преодолеть ночной жор: диетолог раскрыла секретТолько после этих анализов специалист сможет сказать, с чем связано наличие жира на животе, и назначит определенное лечение. По словам диетолога, всем без исключения назначают специальную физкультуру.

"Это прежде всего аэробика. Не менее чем 30 минут ежедневно нужно в легком темпе выполнять кардио-нагрузки. Рекомендуется проводить тренировку на свежем воздухе – альпийская ходьба, орбитрек или нагрузка, где работают 90% мышц. С помощью физических упражнений происходит снижение уровня глюкозы в крови, поскольку она замыкается в мышцах", – рассказала эксперт.

Как убрать жир с живота с помощью питания

Чтобы избавиться от жира на животе, необходимо отказаться от определенных продуктов. Диетолог посоветовала убрать из рациона консерванты, красители, усилители вкуса. Кроме того, необходимо исключить сдобу, белый хлеб, все хлебобулочные изделия, сладости и частые перекусы. От сладких фруктов и сухофруктов также следует отказаться.

В рацион следует добавить растительные белки, цельнозерновые крупы, бобовые, большое количество салатов, сезонные овощи и фрукты.

Лучший способ сжечь жир на животе

Кириленко отметила, что быстро сжечь жир на животе можно, если нарастить мышечную массу. Она советует перед каждой тренировкой делать специальный витаминный смузи.

"За 30 минут до занятий спортом следует выпить такой коктейль: смешать в блендере биойогурт, перемолотые семена льна, ягоды черники (клубники или малины) и для сладости добавить банан. За счет этого смузи идет приток энергии", – поделилась специалист.

Как сообщал Главред, ранее диетолог и нутрициолог Екатерина Романова рассказала, какие напитки полезно пить на ночь, чтобы похудеть. Также она рассказала, как похудеть на травах.