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Назван самый опасный чай, который может навредить здоровью

27 сентября 2021, 10:06

По словам медика, согревающий эффект любого чая носит только психологический характер.

чай
Горячий чай опасен для здоровья / pixabay

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян рассказала, что горячий чай в холодную пору года считается универсальным средством, чтобы взбодриться и согреться. Но такой напиток может быть опасен для здоровья.

По словам медика, слишком высокая температура чая очень вредна, так как может повредить пищевод и гортань.

Пить чай зимой и в холодное время года нужно немного остывшим. Регулярное повреждение и ожоги пищевода и гортани опасны, так как могут вызывать другие, более опасные нарушения.

"Лучше, если чай соотносится с температурой тела. Он может быть немного погорячее, 40 градусов, но кипяток пить не стоит однозначно. Я бы порекомендовала подождать минут пять, чтобы не было палящего ощущения", - объяснила врач, передает радио Sputnik.

Она отметила, что в согревающий чай нужно добавлять травы: тимьян, сушеные яблоки, корочки апельсина и корицу. И стоит помнить о том, что согревающий эффект любого чая носит только психологический характер.

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"Чай согревает в момент: рот чувствует температуру, нам кажется, что мы согрелись, в желудке мы температуру не ощущаем. Это скорее психологический эффект", - подчеркнула эксперт.

Также стоит осенью пить чай с каркаде. Этот напиток из суданской розы содержит антоцианы, которые укрепляют стенки кровеносных сосудов. Такой чай состоит из витаминов и органических кислот, которые способствуют улучшению общего состояния организма. Чай с каркаде укрепляет иммунитет и снижает риск развития респираторных заболеваний.

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Однако чай с каркаде нужно употреблять в умеренных количествах, так как кислота может влиять на разрушение эмали зубов.

Ранее сообщали, что ученые нашли необычную связь между кофе, чаем и диабетом. А также, эксперт рассказала, что бодрит тело лучше кофе.

viber
здоровье чай
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