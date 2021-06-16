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Назван самый полезный горячий напиток

16 июня 2021, 00:02
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При регулярном употреблении этого напитка сердечно-сосудистая система будет работать гораздо лучше.

Какао
Чем полезно какао / pixabay

Горячие напитки не всегда несут в себе пользу, однако медики назвали самый полезный напиток, который богат витаминами, улучшает настроение и избавляет от кашля.

По словам специалистов, самый полезный горячий напиток – это какао. В нем полно витамина В, жиры, органические кислоты. Злоупотреблять им не стоит, так как он довольно калорийный, но для здоровья он очень полезен, пишет Changeua.

С древних времен напиток из какао-порошка использовали в медицине. Им лечили заболевания груди, расстройства желудка. Во Франции какао использовали даже для лечения депрессии и плохого настроения.

Польза какао для организма человека

В какао много антиоксидантов и по некоторым исследованиям, их даже больше, чем в зеленом чае. Антиоксиданты способны оказывать положительный эффект в профилактике развития многих опасных заболеваний.

Какао помогает улучшить кровоток, избежать застоя крови и образования бляшек на стенках сосудов. При регулярном употреблении какао сердечно-сосудистая система будет работать гораздо лучше.

В какао содержатся флаванолы, которые повышают доступ кислорода в мозг человека. Это благоприятно сказывается на когнитивных способностях и повышает умственные способности у мужчин.

Какао улучшает настроение после тяжелого дня или рано утром. В этом напитке содержатся вещества, которые способствуют выработке серотонина – гормона радости.

Как ранее сообщал Главред:

Шведские ученые утверждали ‒ один из популярных видов заваривания кофе может не только испортить вкус напитка, но и привести к проблемам со здоровьем.

До того исследователи из Италии сумели доказать необычное влияние кофе на организм

Ранее российский диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова предупредила, что детям и подросткам стоит избегать кофеина.

Эксперт также назвала одно негативное свойство кофе – он обезвоживает организм, поэтому после одной выпитой чашки этого напитка нужно опустошить два стакана с водой.

здоровье какао
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