Назван самый полезный горячий напиток

Чем полезно какао / pixabay

Горячие напитки не всегда несут в себе пользу, однако медики назвали самый полезный напиток, который богат витаминами, улучшает настроение и избавляет от кашля.

По словам специалистов, самый полезный горячий напиток – это какао. В нем полно витамина В, жиры, органические кислоты. Злоупотреблять им не стоит, так как он довольно калорийный, но для здоровья он очень полезен, пишет Changeua.

С древних времен напиток из какао-порошка использовали в медицине. Им лечили заболевания груди, расстройства желудка. Во Франции какао использовали даже для лечения депрессии и плохого настроения.

Польза какао для организма человека

В какао много антиоксидантов и по некоторым исследованиям, их даже больше, чем в зеленом чае. Антиоксиданты способны оказывать положительный эффект в профилактике развития многих опасных заболеваний.

Какао помогает улучшить кровоток, избежать застоя крови и образования бляшек на стенках сосудов. При регулярном употреблении какао сердечно-сосудистая система будет работать гораздо лучше.

В какао содержатся флаванолы, которые повышают доступ кислорода в мозг человека. Это благоприятно сказывается на когнитивных способностях и повышает умственные способности у мужчин.

Какао улучшает настроение после тяжелого дня или рано утром. В этом напитке содержатся вещества, которые способствуют выработке серотонина – гормона радости.

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