Названы наиболее опасные продукты для мозга человека

Людям стоит внимательно относится к своему рациону, чтобы уберечь мозг / УНИАН

Употребление в пищу ряда продуктов может нести опасность для головного мозга человека. Для того, чтобы снизить риск появления болезни Альцгеймера, нужно не есть каждый день выпечку, сладости и воздерживаться от газированных напитков. Следует также воздержаться от острой пищи и специй, в которых содержатся элементы, негативно влияющие на умственные способности и память. Фаст-фуд и жареная пища представляют опасность для мозга из-за повышенного содержания трансжиров. Консерванты, соль и насыщенные жирные кислоты опасны для головного мозга, так как могут вызывать воспаления и повреждать кровеносные сосуды.

Об этом говорится в материале британской газеты Rai Al Youm, которая выходит на арабском языке. Утверждается, что обнаружена связь между болезнью Альцгеймера и питанием человека. Чтобы исключить риск появления и развития болезни, нужно отказаться от ряда продуктов.

Речь идет о каждодневном употреблении газированных напитков, выпечки и сладостей, которые, как утверждается в статье, могут спровоцировать воспаление в мозгу, а также проблемы с нервными клетками.

По мнению авторов материала, нужно осторожно есть острую пищу и специи. В них высокий уровень капсаицина, что способствует снижению умственных способностей и может оказывать негативное влияние на память.

Кроме того, считает газета, в число опасных для головного мозга продуктов входят жареная пища и фаст-фуд. В них высокий уровень содержания трансжиров, что вызывает снижение активной деятельности мозга.Читайте такжеУченые рассказали, полезен ли вареный и печеный картофель для здоровья

Подчеркивается, что соль, консерванты и насыщенные кислоты, которых очень много в колбасах, сыре и мясных продуктов, несут угрозу для головного мозга. Издание считает, что они могут вызвать воспаление в мозгу и повреждение кровеносных сосудов.

Напомним, ранее врач-эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала, кому нельзя есть гречку с жирными продуктами, и назвала наиболее оптимальный способ приготовления каши.