Врач назвала самые полезные орехи для организма

Какие орехи полезны для организма / pixabay

Врач-диетолог Ольга Деккер рассказала, какие орехи обязательно нужно включить в рацион.

Специалист рекомендует в первую очередь миндаль, который содержит много витаминов группы B и Е, а также кальций, фосфор, магний и марганец.

"В миндале много антиоксидантов. Эти вещества не только предупреждают появление рака, но и могут предотвратить развитие ишемической болезни сердца и болезни Альцгеймера", — пишет Деккер в Instagram.

Медик также говорит, что немало антиоксидантов и в низкокалорийных фисташках, которые, помимо этого, богаты Омега-3 жирными кислотами и пищевыми волокнами.

"В них также есть антиоксиданты, предупреждающие развитие рака и хронических заболеваний. Особая роль отводится лютеину и зеаксантину, которые повышают остроту зрения", — сообщила диетолог.

Грецкий орех — лидер по содержанию Омега-3 и антиоксидантов.

"Эти орехи с древних времен используются для терапии и профилактики "атеросклеротических" заболеваний и онкологии", - отмечает медик.

По словам диетолога, орехи кешью эффективны в целях снижения артериального давления: прежде всего, за счет содержания витаминов группы B, К и Е, а также фосфора и железа, магния и марганца, селена и цинка.

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Не менее полезны и орехи пекан, употребляющиеся людям с болезнями сердца и сахарными диабетом первого и второго типа, добавила она.

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